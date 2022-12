Le Maroc célèbre la Journée mondiale de lutte contre le SIDA sous le slogan « Luttons contre les inégalités qui freinent les progrès pour mettre fin au SIDA », une occasion d’inciter au renforcement de la disponibilité, de la qualité et de la conformité des services de soins pour lutter contre la stigmatisation et l’exclusion liée à l’infection VIH.

Cette célébration (1er décembre) s’inscrit dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le SIDA 2023, qui vise à mettre le Maroc sur la voie d’une éradication de l’épidémie à l’horizon 2030, conformément aux objectifs de développement durable, indique un communiqué du ministère de la Santé et de la protection sociale.

Les efforts conjugués du ministère de la Santé et de la protection sociale et de ses partenaires ont permis en 2021 de dépister 83% des personnes atteinte du VIH, selon les estimations.

Par ailleurs, la situation épidémiologique nationale liée au VIH (estimations 2021), telle que brossée par les données de la Direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé et de la protection sociale, montre les chiffres suivants:

-23.000 Personnes vivent avec le VIH (adultes et enfants)

-830 nouvelles infections VIH; -387 décès liés au sida

-Le nombre cumulé de personnes vivant avec le VIH notifiées s’élève à plus de 19.000 en fin 2021: 64% au stade asymptomatique VIH et 63% notifiés dans les régions de Souss-Massa, Casablanca-Settat et Marrakech-Safi (2017-2021).

-125.490 personnes, parmi les populations clés et vulnérables, ont été couvertes par les programmes de prévention combinée en 2021

-1.964 usagers de drogues, dont 442 injecteurs, bénéficient du traitement de substitution à la Méthadone. Ainsi, le nombre estimé des nouvelles infections a diminué de 48% entre 2011 et 2021.

-L’Offre de dépistage a été élargie dans plus de 1600 structures de santé, 59 centres fixes et mobiles d’ONG et 70 établissements pénitentiaires

-Le nombre annuel des tests VIH réalisés a augmenté de 60.446 en 2011 à 275.439 tests en 2021; Désormais, la proportion des personnes vivant le VIH (PVVIH) qui connaissent leur statut sérologique est passée de 22% en 2011 à 82% en 2021.

* Le nombre des femmes enceintes testées pour le VIH, en consultation prénatale, a augmenté de 5.630 en 2011 à 95.808 en 2021

-La couverture des femmes enceintes vivant avec le VIH par la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant a progressé de 22% en 2011 à 44% en 2021.

– 35 centres référents de prise en charge des personnes vivant avec le VIH

– 14 laboratoires offrent le diagnostic et le suivi biologique

– Le nombre de PVVIH recevant un traitement antirétroviral a été multiplié par 4,5 entre 2011 et 2021, soit une augmentation de la couverture de 24% à 80% l’an dernier.