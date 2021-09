Après presque 2 années d’absence physiquement pour cause de crise du COVID, le designer fait son coming back sur la scène internationale !

Hicham Lahlou ambassadeur du design africain, invité parmi les plus grands noms du design international à Milan la Mecque du design mondial !

Il sera l’invité par le Salone Del Mobile 2021 (5 au 10 septembre) pendant la Milan Design Week en partenariat avec l’Agence Italienne pour le Commerce extérieure (ICE) “ITA” (Italian Trade Agency)du Bureau officiel de Casablanca.

Le designer va rendre visite à plusieurs marques mondialement connues pour qui il design comme CITCO Italy…

Il va aussi signer de contrats avec marques italiennes iconique du design mondial pour qui il va créer des collections.

Plusieurs réunions officielles à des hautes instances italiennes et européennes dans le design, la culture, l’industrie, sont prévues pour présenter son projet Africa Design Academy dont il est le fondateur du projet et de la vision en faveur de l’Afrique.

Il faut rappeler que le designer affectionne particulièrement l’Italie qui a à plusieurs reprises reconnu son talent dès 2011, quand il a été choisi parmis les 15 meilleurs designers les plus émergents de la planète dans le très connu et prestigieux magazine international de design INTERNI dans sa version King Size d’avril pendant le Salone Del Mobile.

Il a également eu l’honneur d’être invité par Mme Marva Griffin fondatrice du SaloneSatellite afin d’être commissaire d’exposition Afrique de l’exposition AFRICA-LATIN AMERICA, Rising Design/Design Emergente exhibition event pour le SaloneSatellite du Salone Del Mobile aux cotés des célèbres Frères Campana, commissaires d’expositions pour la partie Amérique Latine). Le Salone Stellite est le plus grand rendez- vous de design au Monde depuis 25 ans. Milan la Mecque mondiale du design.

En 2018 la marque prestigieuse italienne internationale CITCO fait appel au designer et édite son oeuvre murale majeure “AFRICA SOUND’S” en série limitée 8 exemplaires. OEuvre présentée en-avant mondiale à Casablanca durant le Salon du made in Italy Medinit en octobre 2018.

En avril 2019, Il a présenté pour la première fois au Salone Del Mobile le plus grand rendez-vous de design au Monde, sa nouvelle création “Africa Sound’s” édité par CITCO célèbre marque internationale italienne qui édite sa création en édition limitée en 8 exemplaires signée. Cette oeuvre majeure aux côtés des nouvelles créations également de Anish Kapour et Arik Levy. Les architectes et des designers de renommée internationale tels que Zaha Hadid, Norman Foster, Ora Ito, Arik Levy, Anish Kapour…, signent pour CITCO.

Africa Sound’s depuis est exposée dans plusieurs villes dans le monde telles que Londres, Miami, Shangai….

En septembre 2019 il est l’invité d’honneur et officiel du salon MARMOMAC le plus grand salon de marbre, innovation et design à Vérone capitale mondiale du marbre en Italie.

Il a eu l’insigne privilège de donner la conférence inaugurale en présence du président de la Région, du maire de la ville, du président du salon.

Il a co initié avec les organisateurs du salon une dynamique pour mettre l’Afrique à l’honneur où plusieurs ministres et délégations de plusieurs pays africains ont spécialement fait le déplacement.