Le Directeur général du Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa, Dominique Dmytryszyn, a été distingué parmi les 100 meilleurs dirigeants du monde par les prestigieux Luxury Lifestyle Awards 2023.

« Cette distinction souligne le leadership de Dominique Dmytryszyn, son engagement à l’excellence managériale et à offrir une expérience client de qualité au sein du Resort », indique un communiqué de l’établissement hôtelier.

Fort d’une carrière débutée en 1980 au sein de Hilton Worldwide, Dominique Dmytryszyn a occupé des postes de direction prestigieux dans des hôtels renommés à travers le monde, notamment à Londres, en Australie, en Turquie, Maurice, Cannes, Paris, Strasbourg, Evian-les-Bains et Marsa Alam.

Son expertise en finance et ventes, alliée à son leadership visionnaire et à son esprit d’entreprise, lui ont permis de relever des défis de taille et de gravir les échelons dans l’industrie hôtelière, précise la même source. De commis de cuisine à chef de rang, de sommelier à gestionnaire de restaurant, ses initiatives innovantes incluent la création d’un « Comedy Club » à Melbourne, et la première discothèque de plage emblématique du NOGA Hilton Cannes.

Au-delà de ses compétences techniques, Dominique Dmytryszyn est un hôtelier passionné qui se consacre à la formation d’équipes exceptionnelles. Il encadre de futurs leaders et visionnaires de l’industrie, tout en contribuant activement au développement régional et au partage de ses connaissances.

Avec plus de 40 ans d’expérience au sein de Hilton Worldwide, il impulse une véritable révolution environnementale au Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa.

Sous sa direction, le Resort a adopté une politique proactive de développement durable, réduisant son empreinte carbone de 22,9% par rapport à 2022 et économisant 19,6% d’énergie, tout en diminuant sa consommation en eau de 23,6%. Ces actions ont permis de préserver l’environnement local et de promouvoir un tourisme responsable dans la région dynamique de Tanger.

À la présidence de la commission Tourisme au sein de la CGEM-Nord, Dominique Dmytryszyn, milite activement pour le tourisme national, perçu comme un levier crucial pour la renaissance du secteur, en particulier avec la récente reprise des liaisons aériennes et maritimes.

Chaque année, Les Luxury Lifestyle Awards reconnaissent les 100 meilleurs DG des hôtels parmi d’autres catégories, telles que les 100 meilleurs architectes et designers du monde, les 100 meilleurs hôtels et Resorts du monde ou encore les 100 meilleurs restaurants.

Ces Awards sont une référence mondiale pour distinguer les marques de luxe les plus prestigieuses. Les critères de sélection rigoureux, basés sur la réputation, la crédibilité, la notoriété, l’expérience de luxe, l’excellence et la personnalisation, garantissent la pertinence et la transparence des récompenses.

Les équipes des Luxury Lifestyle Awards se basent sur des informations factuelles, des recommandations, et diverses sources disponibles dans le domaine public, telles que les données des entreprises, les médias, les associations professionnelles, les plateformes de recherche de marché, les réseaux sociaux, et les experts de l’industrie pour identifier les 100 meilleurs dirigeants d’hôtels du monde.

Pour le Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa, cette distinction apporte une visibilité mondiale et positionne l’établissement comme un leader dans l’industrie de l’hôtellerie.

« Cette reconnaissance témoigne du dévouement de Dominique Dmytryszyn et de l’engagement du Resort à dépasser les attentes de ses clients. Elle renforce également la réputation internationale du Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa, en tant que destination prisée dans l’industrie hôtelière », note le communiqué.

Situé sur la pittoresque côte de Tanger, Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa est un paradis luxueux offrant une expérience inégalée. Avec des chambres et des suites élégantes, un Spa primé, un parcours de golf de renommée internationale et une sélection de restaurants raffinés, le Resort est conçu pour émerveiller les sens et créer des souvenirs durables.

Que ce soit pour une escapade relaxante, une réunion d’affaires réussie ou un événement spécial, le Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa offre toutes les commodités nécessaires pour un séjour mémorable.