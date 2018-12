Infomediaire Maroc – Hilton Tangier Al HouaraResort& Spa a désigné son nouveau directeur général. Né en France, Dominique Dmytryszyn, de nationalité franco-australienne, prend la tête de l’hôtel aux 304 chambres, situé à 15 minutes de l’aéroport international Tanger-Ibn Battouta et à 25 minutes des principaux quartiers commerciaux et d’affaires de la région.

Dominique Dmytryszyn a rejoint Hilton Worldwide en 1980. Son expérience solide dans la comptabilité, la finance et les ventes lui a valu de diriger certains des établissements les plus renommés du groupe hôtelier. Son expatriation a commencé à Londres, en Australie, en Turquie et dans les Iles Maurice où il a occupé des postes clés dans les hôtels Hilton on Park Lane et Hilton Melbourne.

En 1996, Dominique Dmytryszyn devient directeur du Noga Hilton Cannes (France). Trois ans plus tard, il dirige le Hilton Paris Charles de Gaulle Airport (France) avant de rejoindre le Hilton Strasbourg (France) en 2003. En 2007, il prend la direction générale du Hilton Évian-les-Bains (France) et, cinq ans plus tard, celle du Hilton MauritiusResort& Spa (Maurice). Il était dernièrement directeur général du Hilton Marsa Alam (Égypte).

Passionné de golf et de tennis, Dominique Dmytryszyn mettra son sens du service et ses grandes qualités au cœur de sa stratégie de gestion et de développement de l’établissement du Hilton Tangier Al HouaraResort& Spa.

Détenu par Qatari Diaret géré par Hilton Worldwide, Hilton Tangier Al HouaraResort& Spa bénéficie d’un excellent emplacement ainsi que d’un accès rapide par voiture, avion, train et bateau. L’établissement propose 236 chambres standards, 18 suites et 50 appartements.

Idéal pour les séjours d’affaires ou de loisirs, l’hôtel met à disposition de ses hôtes plus de 3 000 m² d’espace de réunion, deux salles plénières, deux salles de conseil, huit salles de sous-commission, près de 800 m² de foyers avec accès direct aux terrasses, trois restaurants à thème et trois bars, un Spa de 800 m², une salle de fitness, trois piscines extérieures dont une chauffée, cinq kilomètres de plage accessible directement et un golf de 18 trous et un parcours de 9 trous.

