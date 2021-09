La douzième édition du SISTEP (Salon International de Sous-Traitance d’Approvisionnement et du Partenariat), devenu le E-SISTEP, se déroulera les 5, 6 et 7 octobre 2021, sous l’égide du Ministère de l’industrie du Commerce, de l’Économie Verte et Numérique, dans son édition virtuelle, sous le thème « L’industrie au cœur du développement économique ».

Cette édition virtuelle s’inscrit dans une dynamique de transformation digitale qui s’accélère aujourd’hui et prend sa place dans le quotidien des marocains et du monde entier. La digitalisation a également toute sa place dans les industries MME notamment avec l’émergence des IMME 4.0 et son importance pour le renforcement de la compétitivité des entreprises industrielles.

Ainsi, le caractère virtuel de cette édition permet une participation plus importante en matière de pays, d’exposants, d’intervenants et de visiteurs, favorise un meilleur échange entre les investisseurs et porteurs de projets, donneurs d’ordre et prestataires du monde, et facilite la mise en relation afin de créer des opportunités d’affaires entre différents pays.

Des exposants de renom et une forte présence internationale

Dédié aux professionnels du monde industriel des deux bords de la Méditerranée, la douzième édition du « SISTEP » place le royaume au cœur d’une véritable plate-forme d’échanges et lui permet d’identifier de nouveaux vecteurs de croissance.

En plus du Maroc, huit aux pays seront représentés lors de cette édition, soit la Pologne, l’Allemagne, la France, Israël, Canada, Australie, Hong-Kong et les Etats-Unis. Cette grande participation internationale permettra de rapprocher les Industries marocaines dans le but de redynamiser l’industrie et d’être partie prenante dans la relance du secteur industriel mondiale, et par le même billet donner un nouveau souffle à l’économie mondiale. Ainsi, le E-SISTEP donne l’opportunité aux entreprises occidentales de pénétrer de nouveaux marchés et aux entreprises marocains et africaines de briller à l’international.

Pour cette nouvelle édition virtuelle du SISTEP, les organisateurs attendent différents exposants de plusieurs domaines de la chaine de valeur industrielle tels que l’Aeronautique, la Smart Tech, l’Automobile, l’Energie, les Mines, le BTP… , dont la SONASID, Le Groupe Meski Invest, Maghreb Steel, Maghreb Oxygène, l’ADD, OCP Maintenance Solutions, Aluprof,

et LUG, et tablent sur environ 2000 visiteurs, dont d’importants donneurs d’ordres et décideurs des secteurs public et privé, du Maroc et des différents pays représentés.

Repositionner les IMME au centre des stratégies de développement économique

Ayant pour thématique « L’industrie au cœur du développement économique », cet événement de grande envergure consolidera la position stratégique du secteur des industries dans le développement économique des pays, et prouvera son importance et attractivité pour tous les autres secteurs par le même billet.

En effet, se positionnant comme le socle de toute industrie, les IMME sont caractérisés par une transversalité qui leur donne un positionnement de vecteur de développement dans les secteurs dans lesquels ils interviennent comme sous-traitants, fournisseurs ou encore producteurs.

6 Conférences, 11 workshops au service de l’industrie

Au niveau de la plateforme digitale, les visiteurs et participants peuvent rejoindre deux espaces distincts :

Un espace de mise en relation « B2B » pour développer le tissu relationnel des professionnels de l’industrie, des porteurs de projets et des sous-traitants.

Un espace « workshops et conférences thématiques » traitant des sujets d’actualité propres à l’industrie.

Le programme s’articulera autour de trois journées de conférences et de workshops sur des thématiques autour de l’industrie telles que « IMME, vecteur du développement économique du Maroc », « IMME 4.0 pour une économie performante », « IMME décarbonées, sur le chemin d’une industrie verte », « L’innovation comme levier au service de la résilience économique ».

Plus de 60 intervenant.e.s de plusieurs pays répondent présents

Rendez-vous industriel international, le salon comptera la participation d’intervenant.e.s et expert.e.s de plusieurs pays dont La Pologne, Les Etats-Unis ou encore la France.