La valeur des titres admis à Maroclear au cours de l’année 2020 s’est élevée à près de 235 milliards de dirhams (MMDH), en progression de 14,5% par rapport à 2019, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette hausse est essentiellement imputable aux émissions de bons de trésor (BDT) qui enregistrent un encours de 152 MMDH en 2020, contre 104 MMDH en 2019, précise BAM dans son rapport annuel sur les infrastructures des marchés financiers et les moyens de paiement, leur surveillance et l’inclusion financière au titre de l’exercice 2020.

Quant au marché des titres de créance négociables (TCN), il a affiché un recul de 18 MMDH par rapport à l’année 2019, pour se situer à un montant de 44 MMDH, ajoute la Banque Centrale.

S’agissant de la capitalisation des valeurs conservées par le dépositaire central à fin 2020, elle s’est globalement appréciée de plus de 69 MMDH, s’établissant ainsi à 1.951 MMDH, fait savoir la même source, notant que la progression la plus significative est enregistrée au niveau de l’encours des BDT avec +8% et des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) avec +7%.

« Compte tenu des évolutions précitées, la répartition de la capitalisation par catégorie de valeurs reste relativement stable », fait remarquer BAM, ajoutant que le nombre de valeurs conservées par Maroclear a augmenté de 89 lignes à 1.483.

Au volet des flux dénoués, et malgré une augmentation du nombre d’opérations traitées, notamment sur la filière Bourse, les volumes ont enregistré une baisse significative de 18% durant l’année 2020, imputable, essentiellement, à la filière Repo.

Le rapport fait, en outre, ressortir que le nombre d’opérations sur titres traitées par Maroclear en 2020 s’est élevé à 1.312, soit 147 opérations de plus par rapport à 2019, notant qu’à l’instar des exercices précédents, l’essentiel de ces opérations correspond à des paiements d’intérêts et à des remboursements du principal.

S’agissant des paiements de dividendes effectués, ils ont totalisé plus de 17,8 MMDH, contre 24,4 milliards en 2019.

En ce qui concerne la valeur consolidée des opérations issues du système de Maroclear, elle s’est établie à 13.072 MMDH en 2020, enregistrant une baisse d’environ 17% par rapport à son niveau de 2019.

Ainsi, le système des règlement brut du Maroc (SRBM) a réglé 135.681 opérations issues du système de Maroclear en 2020, dont 33.393 opérations issues de la filière de gré à gré, d’une valeur globale de 1.976 MMDH et 102.288 opérations de repo, d’une valeur globale de 11.068 MMDH.