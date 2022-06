Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Gnaoua Festival Tour est organisé́ par A3 Communication en partenariat avec l’Association Yerma Gnaoua et le soutien de partenaires publics et privés qui sont ici chaleureusement remerciés de permettre à cet exceptionnel projet de s’inscrire dans la continuité : le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), la Région Marrakech Safi, CIH Bank, les Eaux minérales Oulmès, Orange Maroc, la Fondation Noufissa Pharma5, Risma et Accor Maroc, CDG Développement, La Fondation Touria et Abdelaziz Tazi (l’Uzine) et AtlantaSanad Assurance.

Les nombreux médias sont également remerciés pour l’accompagnement et le rayonnement exceptionnel qui est donné à ce festival depuis des années.

Deux légendes de la tagnaouite sur scène

Deux des plus grands maâlems Gnaoua, Abdelkebir Merchane(Maroc) et Mustapha Baqbou (Maroc), lanceront cette soirée avec la présentation d’une partie du répertoire le plus pur de l’art Gnaoua.

L’énergie et la passion

Les maâlems Abdelkebir Merchane et Mustapha Baqbou inviteront sur scène l’envoûtante Hindi Zahra (Maroc/France), le saxophoniste hors norme haïten Jowee Omicil (Haïti/Canada), le Sénégalais Cheikh Diallo (Sénégal) avec sa kora et son clavier, Yaya Ouattara (Burkina Faso) le magicien percussionniste burkinabé, le guitariste virtuose Hervé Samb (Sénégal) venu du Sénégal, et le batteur algérien Karim Ziad (France/Algérie) passeur de sons et de rythmes.

Un concert de pure tradition

Le maâlem Mohamed Kouyou (Maroc) sillonne les scènes du monde entier depuis plus de vingt ans. Le public savourera une heure de pure tagnaouite avec ce maâlem respecté par ses pairs et très apprécié du public.

Une fusion 100% Maroc

Le 10 juin sera fusionnel lui aussi, mais aux couleurs marocaines. Le maître Gnaoua d’expérience, Abderrazak El Hadir (Maroc), invitera au partage trois musiciens de la nouvelle génération, au Centre Les Étoiles de Jamaa El Fna.

Le Gnaoua Festival Tour à Marrakech ce sont cinq concerts haut en couleurs, dont 2 fusions inédites. Le 10 juin au Mégarama et le 11 juin au Centre Les Étoiles de Jamâa El Fna.