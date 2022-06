Radisson Hotel Group, référence mondialement reconnue dans le secteur de l’hôtellerie et de l’hospitalité, poursuit son plan de développement au Maroc et met en exécution une stratégie d’expansion prometteuse.

« Radisson Hotel Group opère au niveau mondial avec neuf marques distinctes et plus de 1.700 hôtels en exploitation ou en développement dans 120 pays. Au Maroc, Radisson Hotel Group compte 6 hôtels en exploitation avec un total de 1.375 chambres et 5 hôtels en développement », indique un communiqué de Radisson Hotel Group.

Conscient des atouts du Maroc en tant que destination clé, l’acteur hôtelier poursuit une politique de développement avec des investissements importants pour s’implanter au Maroc afin de consolider son réseau hôtelier national et se positionner sur la cartographie touristique régionale. Les nouvelles ouvertures et réalisations du groupe reflètent dans cette ambition, ainsi, à l’horizon 2025, le groupe envisage de signer une quinzaine d’hôtels en exploitation et en développement, le tout totalisant 3.000 chambres dans le Royaume.

Au Maroc, les dernières réalisations désormais opérationnelles du groupe comptent les resorts d’Al Hoceima, Taghazout et Saïdia après les lancements réussis de Casablanca et Marrakech, s’ajouteront à ce portefeuille d’autres destinations qui viendront affirmer l’engagement de Radisson Hotel Group pour un tourisme durable créateur de valeur ajoutée au Maroc et dans la région.

Taghazout Bay Surf Village: les vagues de la sérénité Radisson Blu Taghazout Bay Surf Village est un des resorts récemment lancés par Radisson Hotels Group, niché dans un élégant environnement à quelques pas des meilleurs spots de Surf du Maroc. Le complexe propose une offre d’hébergement diversifiée pour une cible curieuse et en quête de découvertes, d’initiation et de sérénité. Le resort propose une offre complète et répond aux attentes hétéroclites de ses clients avec 91 chambres et bungalows, des restaurants, bars, un spa et une Surf Academy, où le climat de la région promet soleil et détente tout au long de l’année. Le complexe Taghazout Bay Surf Village propose également des installations de sports nautiques, notamment un kayak et un stand-up paddle, des séances de surf pour tous les niveaux, de yoga et de planche à voile.

Al Hoceima, la grande évasion Bordée par la Méditerranée, Al Hoceima sort de plus en plus du lot pour devenir la destination de niche pour les touristes en quête de dépaysement, de singularité et de cadre naturel exceptionnel.

Avec un montant d’investissement d’un milliard de dirhams pour sa concrétisation, le Radisson Blu Resort Al Hoceima propose une offre de tourisme unique dans la province et renforce davantage l’offre touristique et la visibilité de cette destination de niche.

Radisson Blu Resort Al Hoceima est un complexe hôtelier de haut niveau avec 432 chambres, un magnifique spa de 2.000 m² comprenant 6 salles de massage, 3 hammams, un sauna, une salle de sport et une piscine chauffée avec jacuzzi, une proximité de la plage et de la pinède maritime d’Al Hoceima, des installations de sports nautiques pour l’été ainsi qu’une offre de restauration internationale.

Saïdia, la splendeur de la Méditerranée

Le Radisson Blu Resort Saidia Beach bénéficie d’un emplacement privilégié sur la plage, à proximité de la Marina et du parcours de golf Med-Saïdia. Avec un total de 397 chambres et suites spacieuses et lumineuses au design moderne, le resort offre une vue imprenable sur la Méditerranée, un accès direct à la plage et un large éventail d’activités nautiques et de loisirs à proximité.

Idéale pour les escapades en famille ou entre amis, Radisson Blu Resort Saïdia Beach a pris la mer pour horizon et pour accueillir les clients en quête d’évasion estivale, de farniente et de déconnexion du quotidien.

Des ambitions pour les années à venir Radisson Hotel Group continue son plan de croissance avec deux hôtels en construction pour consolider l’assiette hôtelière de Casablanca.

Le premier hôtel est le Radisson Hotel Casablanca Gauthier La Citadelle, qui est un établissement moderne avec un actif de 133 chambres et suites, son ouverture concrétisera la promesse d’un cadre idéal pour les clients d’affaires et de loisirs.

A ce propos, Frédéric Feijs, Managing Director Africa, cité dans le communiqué, affirme que « Nous sommes heureux de pouvoir maintenir la dynamique de notre groupe et nous agissons pour aligner notre offre hôtelière aux besoins du marché marocain. Nous proposons une expérience client pertinente grâce à la connaissance de nos marchés d’implantation. Notre objectif ultime est d’offrir des moments de qualité, mémorables et constants ».

La deuxième ouverture est particulièrement attendue par les aficionados de l’urbanisme et de l’histoire Art Déco de Casablanca. Il s’agit de la réouverture du mythique hôtel Lincoln, fleuron de l’architecture Art Déco Néo Mauresque de la métropole. Initialement imaginé et construit par l’architecte français Hubert Bride en 1916, l’hôtel Lincoln, dont la façade est classée patrimoine historique, allie projet de préservation de patrimoine et industrie hôtelière et marque la signature du premier hôtel sous la bannière Radisson Collection au Maroc. L’hôtel comptera plus de 120 chambres réparties sur trois niveaux à côté de plusieurs espaces de co-working, de séminaires modulables, un spa, des restaurants et bars, un salon de thé, ainsi qu’un parking couvert sur deux niveaux de sous-sols.

Cet édifice iconique constitue un territoire stratégique pour le groupe hôtelier qui considère Casablanca comme ville prioritaire dans la feuille de route de son développement.

« Nous sommes connectés au monde entier, fièrement inclusifs, tournés vers l’avenir et animés par la passion dans tout ce que nous faisons. Aujourd’hui, le succès de Radisson Hotel Group continue d’évoluer sur le marché. Notre expansion au Maroc se veut ancrée dans la culture et le patrimoine marocains et donne au groupe l’impulsion nécessaire à une solide croissance dans la région, tout en confortant nos ambitions pour les prochaines années et nos engagements vis-à vis de nos communautés et parties prenantes », témoigne Alban Mabille de Poncheville, Director Business Development North Africa.

Le Radisson Hotel Group est l’un des plus grands groupes hôteliers au monde, avec neuf marques distinctes et plus de 1700 hôtels en activité ou en développement dans 120 pays. La promesse de marque globale du groupe est « Every Moment Matters », avec une éthique de service signée « Yes I Can ! ». Le portefeuille du Radisson Hotel Group comprend Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson, et prizeotel, réunis sous une marque commerciale Radisson Hotels.