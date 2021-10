Le Conseil de gouvernement a tenu ce lundi, par visioconférence, sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, sa première réunion consacrée à l’examen des grandes lignes du programme gouvernemental.

Selon un communiqué du Département du Chef du gouvernement, le programme gouvernemental vise à réaliser la transformation économique et sociale qui tire son essence et sa philosophie des Hautes Directives Royales basées sur la promotion des valeurs de cohésion sociale, d’égalité des chances, d’efficacité et de transparence, et consiste à mettre en œuvre le contenu du nouveau modèle de développement.

Ce programme, qui s’appuie sur les contenus des programmes des partis de la majorité portant sur des engagements clairs en réponse aux aspirations des citoyens, repose sur des axes fondamentaux visant à soutenir les piliers de l’État social, à stimuler l’économie nationale de manière à promouvoir l’emploi et à consolider la bonne gouvernance dans la gestion publique, indique la même source.

Au cœur des priorités de ce programme figurent notamment la poursuite de l’amélioration de la rentabilité de certains secteurs et la mise en œuvre des stratégies antérieures ayant donné des résultats positifs et prometteurs.

Ce programme, ajoute le communiqué, constituera la base de la contractualisation avec le parlement et les citoyens, et une charte d’honneur à travers laquelle le gouvernement s’engagera à mobiliser toutes les forces vives et les énergies des acteurs économiques et sociaux du pays afin de concrétiser ses promesses.