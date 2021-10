La destination Maroc se renforcera par la reprise le 17 décembre prochain, de la liaison reliant Varsovie et Marrakech, qui sera assurée par la compagnie aérienne Hongroise Wizzair.

Wizzair, la plus importante compagnie Low-cost en Europe centrale et orientale, assurera la liaison Varsovie- Marrakech à raison de deux vols par semaine (lundi et vendredi).

Cette liaison directe est le résultat d’un partenariat entre l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et la compagnie Wizzair qui couvrira la saison hivernale de 2021/2022 jusqu’à la fin du mois de mars 2022 avec possibilité de reconduction pour la saison été 2022, a-t-on appris auprès de la représentation de l’ONMT à Varsovie.

Le lancement de ce nouveau vol vers Marrakech intervient après une rupture de deux années à cause du Covid19, la compagnie Wizzair revenant ainsi pour redémarrer la liaison entre Varsovie et la ville ocre.

La reprise de cette liaison vers Marrakech, renforcera la présence de la destination Maroc sur le marché polonais ainsi qu’au niveau de l’Europe de l’Est, considéré comme l’un des plus importants marchés émergents.

Les touristes polonais et des autres pays d’Europe orientale, reprendront le gout du voyage notamment durant la période du grand froid vers des destinations du soleil.

Le Maroc renforce ainsi sa position sur le marché polonais avec cette nouvelle desserte qui vient s’ajouter à celles qui relieront plusieurs villes polonaises à destination du Royaume. Ces liaisons qui reprennent service le 31 octobre et le 5 novembre prochains visent le renforcement de l’activité touristique dans le Royaume.

Le grand tour opérateur polonais «Rainbow», qui a déjà lancé le 20 août dernier un vol charter reliant Varsovie à Agadir, a programmé le 31 octobre prochain, un second vol entre Cracovie (seconde grande ville dans le sud de la Pologne) et Agadir, ouvrant ainsi la saison hivernale. Cette liaison sera assurée chaque dimanche par la compagnie aérienne Irlandaise Ryanair.

Au Total ce sont 4700 sièges que «Rainbow» débloquera pour satisfaire sa clientèle avec une offre balnéaire et des visites aux villes impériales ainsi que le désert dans le grand Sud du Royaume.

La programmation de ces nouveaux vols fait suite au succès du tour opérateur polonais sur le marché marocain durant la saison été 2021.