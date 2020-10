Le projet de loi de finances (PLF) relatif à l’exercice budgétaire de l’année 2021 prévoit une dotation globale de 12,54 milliards de dirhams (MMDH), destinée à soutenir les prix du gaz butane et des produits alimentaires (sucre et farine de blé tendre), selon le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration.



Dans le cadre de la poursuite du soutien du pouvoir d’achat des citoyens et en attendant l’opérationnalisation du Registre Social Unique, les prix du gaz butane, du sucre et de la farine nationale continueront à être subventionnés en 2021, précise le ministère dans son rapport sur la compensation, accompagnant le projet de loi de finances de 2021.

En 2020, la Loi de finances a programmé une enveloppe de 13,64 MMDH au titre de la compensation, destinée à soutenir les prix du gaz butane, du sucre et de la farine nationale de blé tendre, rappelle la même source, notant qu’en réponse à la baisse des cours du gaz butane sur le marché international sous l’effet de la propagation de la pandémie du Covid-19, la loi de finances rectificative 2020 a actualisé cette enveloppe à 11,26 MMDH. Le rapport fait en outre savoir qu’au titre de la période janvier-septembre 2020, la charge relative au soutien des prix du gaz butane, du sucre et de la farine de blé tendre est estimée à 10,626 MMDH, dont 6,946 MMDH au titre du gaz butane.