Lors de la conférence de presse tenue ce jeudi à l’issue des travaux du gouvernement, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des relations avec le parlement et porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a déclaré que le gouvernement a discuté « sérieusement et longuement » de la question de la réouverture des frontières aériennes, fermées depuis le 29 novembre.

« Le gouvernement est sensible à l’impact de la fermeture. Il a de nouveau étudié cette question. Le débat est ouvert et restera ouvert pendant les deux prochains jours », a-t-il déclaré, et d’ajouter : « La décision sera prise dans les prochains jours ». A suivre !