Conformément à sa stratégie de déploiement et de maillage territorial, le Groupe AKDITAL a inauguré ce 02 Septembre deux nouvelles infrastructures de santé de dernière génération à Agadir.

L’Hôpital International Agadir, une infrastructure de santé multidisciplinaire et aux meilleurs standards internationaux

L’Hôpital International Agadir, établissement de santé multidisciplinaire couvrant un large éventail de spécialités médicales et chirurgicales, est doté d’équipements de haut niveau de dernière génération en vue du traitement de tous types de pathologies.

Conçu aux normes les plus strictes en matière d’hygiène sanitaire hospitalière internationale et en termes d’optimisation du parcours patient, l’Hôpital International Agadir comprend 220 lits d’hospitalisation et 9 blocs opératoires ultra-modernes équipés d’installations de pointe dont 2 salles d’endoscopie et une salle de réveil de 14 postes.

L’Hôpital International Agadir dispose par ailleurs d’un pôle réanimation avec 10 box en réanimation polyvalente, 4 box en réanimation cardiologique et 11 couveuses en réanimation néonatale.

Un pôle de cardiologie comprenant des plateaux techniques modernes est également mis en place. Permettant le traitement des maladies cardio-vasculaires et neurovasculaires, ce pôle est équipé de 2 salles de cathétérisme, 1 salle d’épreuve d’effort et 1 unité de soins intensifs cardiologiques.

Enfin, cette infrastructure de dernière génération accueille un service de maternité avec 23 lits, 2 salles d’unité technique d’accouchement et une nurserie.

L’Hôpital International d’Agadir comprend par ailleurs un laboratoire d’analyses médicales et un centre complet de radiologie (IRM, scanner, radio standard, panoramique dentaire et mammographie) afin d’optimiser le parcours du patient et d’accélérer les processus de diagnostic et de prise en charge des malades.

Un parcours patient optimisé et sécurisé,

L’Hôpital International d’Agadir a été conçu pour offrir un parcours de soins complet et innovant avec un accompagnement individuel et personnalisé.

Il met à la disposition de ses patients 6 salles de consultations générales et spécialisées.

La gestion des données médicales des patients est intégralement digitalisée et centralisée avec un accès instantané et sécurisé.

L’Hôpital International d’Agadir dispose d’un service d’urgence qui accueille les patients en état critique, 24h/24 et 7j/7 avec la présence continue sur place de médecins réanimateur et urgentiste.

Le Centre International d’Oncologie, une infrastructure complète pour la prise en charge des cancers et comprenant le premier service de médecine nucléaire de la région, Spécialisé dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique des cancers, le Centre International d’Oncologie Agadir comprend pour sa part 18 fauteuils de chimiothérapie, 20 lits d’hospitalisation et 2 bunkers pour la radiothérapie avec un accélérateur de dernière génération assurant la qualité et la sécurité des soins.

L’établissement dispose également d’un service de médecine nucléaire, premier du genre dans la région, qui est doté d’un service d’irathérapie, de matériel d’imagerie diagnostique telles qu’un Pet scan ainsi que d’un équipement de scintigraphie.

A l’instar des autres unités de soins opérées par le Groupe AKDITAL, cet ensemble, déployé sur près de 15.000 m2 a été conçu aux meilleurs standards internationaux et comptera 250 collaborateurs et une centaine de médecins exerçant dans diverses spécialités y officieront.

Pour rappel, le Groupe AKDITAL est un acteur majeur de la santé privé et ce nouvel ensemble d’infrastructures de santé à Agadir signe ses 10ème et 11ème réalisation à travers le Royaume.

Le Groupe, inscrit dans un ambitieux programme d’investissements porte l’objectif d’accompagner la dynamique nationale de mise à niveau du secteur de la santé et de la généralisation de l’accès aux soins pour les patients.