Une équipe relevant de l’École marocaine des sciences de l’Ingénieur (EMSI), qui a représenté le Maroc au Salon International des Inventions d’Istanbul ISIF’22, a raflé deux médailles d’or, une médaille d’argent et le grand prix de la meilleure invention internationale.

Ainsi, le laboratoire SMARTiLab de l’EMSI a remporté deux médailles d’or pour les deux projets DONATE et SiPROM, une médaille d’argent pour le projet Système intelligence UV-C de désinfection et le grand prix de la meilleure invention qui est octroyé par la Fédération internationale des associations des inventeurs (IFIA).

Ces distinctions, qui s’ajoutent au panier de l’EMSI, concrétisent encore une fois la qualité et la maturité des projets présentés par des inventeurs marocains lors de ce grand événement d’innovation en Turquie, qui a connu la participation de 40 pays des quatre coins du monde avec plus de 1.000 inventions.

En effet, l’innovation SIProM (Système Intelligent de Prospection Marine) est un réseau composé de robots intelligents ayant chacun un ou plusieurs capteurs afin de récolter des informations écologiques, météorologiques, militaire et maritimes.

DONATE est un système smart et connecté regroupant l’aspect artistique et technologique visant à contribuer au domaine des collectes des dons. Quant au système Intelligence UV-C, il consiste à contribuer au domaine de la santé à travers le développement d’une solution permettant une prévention régulière contre les virus, les bactéries ou autres, quel que soit leurs zones d’existences soit dans l’eau, l’air, sur les surfaces ou autres à travers un système intelligent basé sur la technologie UV-C. L’idée est portée par un élève ingénieur de l’EMSI, développée, consolidée et incubée par le laboratoire SMARTiLab de l’EMSI. Une équipe de chercheurs accompagne les porteurs d’idées de la phase d’idéation jusqu’à la protection légale de l’invention.

« Le stand marocain, dont les innovations marocaines ont été exposées, a accueilli et attiré la curiosité d’un nombre très important de visiteurs turcs et internationaux qui demandent des réponses et des clarifications par rapport aux trois inventions exposées », a indiqué, dans une déclaration à la MAP, le directeur du Laboratoire SMARTILAB EMSI, Dr. Brahim El Bhiri.

« Les autres inventeurs participants ont salué le grand effort fourni et surtout la qualité des inventions. Des pistes de collaboration avec quelques entités turques ont été discutées et négociées », a fait savoir M. El Bhiri. Et de poursuivre que le jury est composé d’experts en innovation turcs et internationaux, professeurs universitaires, industriels, directeurs de bureaux de protection d’idées et des brevets, ajoutant que les trois inventions marocaines ont été évaluées par trois membres de jury de trois nationalités différentes (Croate, Turque et Ukrainienne). Le salon international des inventions d’Istanbul, qui se tient jusqu’au 04 septembre courant à l’aéroport de « Çarşamba » à Samsun, est une exposition mondiale annuelle sur la commercialisation des brevets, des inventions, des nouveaux produits et des idées techniques organisée sous le patronage de la Fédération internationale des associations des inventeurs.