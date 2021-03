En marge de la réunion du comité régional d’accompagnement et de suivi du Programme Intégré d’Appui et de Financement de l’Entrepreneuriat (PIAFE), dans la Wilaya de Fès-Meknès, la Fondation Création d’Entreprises (FCE) du groupe BCP et la Banque Populaire de Fès-Meknès ont procédé à la signature d’une convention de partenariat avec le CRI Fès-Meknès et l’ANAPEC. Celle-ci vise à mutualiser les efforts régionaux dans le cadre du PIAFE, à travers la mise en place d’un programme intégré pour l’accompagnement de bout en bout des porteurs de projets au niveau de la Région de Fès-Meknès.

Cette signature s’inscrit dans la droite ligne des engagements du groupe BCP, qui, depuis sa création, a placé le développement des régions parmi ses principales missions. Elle est également en phase avec la vision stratégique de la Fondation Création d’Entreprises, dont la principale vocation est de favoriser et de soutenir les initiatives entrepreneuriales.

Dans le cadre de cet accord, la Fondation Création d’Entreprises et la BP Fès-Meknès mettront leurs moyens et leur expertise au service des futurs entrepreneurs, sélectionnés à travers des appels à projets, pour leur permettre de challenger et de valider leurs idées, de créer leurs entreprises et, par la suite, de les pérenniser.

Ainsi, la Fondation Création d’Entreprises prodiguera aux porteurs de projets informations et conseil sur l’écosystème entrepreneurial dans la région, les dispositifs d’aide et de financement disponibles. Ceux-ci pourront également bénéficier d’une assistance dans l’élaboration de leur business plan, le montage des dossiers de financement, l’accomplissement des démarches de création, ainsi qu’en matière de Networking, en les mettant en relation avec d’autres entrepreneurs pour favoriser les interactions professionnelles.

De son côté, la BP Fès-Meknès participera à la sensibilisation sur le programme Intelaka, à la sélection des projets éligibles, et fournira son assistance pour la préparation des dossiers de financement.

Les deux entités du Groupe auront également pour mission d’organiser des manifestations visant à promouvoir la culture entrepreneuriale à l’échelle de la Région.