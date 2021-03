Les amoureux du football national auront dimanche les yeux rivés sur le Complexe sportif Mohammed V où se tiendra, pour le compte de la 10è journée de Botola Pro D1 “Inwi”, le derby casablancais qui opposera les deux ténors pour une place de leader du Championnat.

Bien que la 129ème édition de ce derby se déroulera à huis clos conformément aux mesures sanitaires imposées par la pandémie du nouveau coronavirus, les férus de ballon rond pourront, sans nul doute, suivre un spectacle haletant entre les leaders du championnat à l’image des précédentes confrontations entre les deux clubs historiques du Royaume.

Gonflés à bloc à la faveur de leur parcours sans faute lors des compétitions africaines, les deux rivaux de la métropole promettent, d’autant plus, un beau spectacle. Si le Wydad a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions africaines, le Raja, lui, est leader de son groupe grâce à ses deux victoires lors des deux premières journées de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Pour s’offrir les trois points de la victoire à domicile, Faouzi Benzarti compte s’appuyer sur ses atouts offensifs, un secteur emmené par le trio Ayoub El Kaabi, Muaid Ellafi et Simon Msuva qui ont signé, à eux trois, 18 buts cette saison toutes compétitions confondues.

Le technicien tunisien peut également faire confiance à son banc de touche fourni en qualité et en quantité pour faire la différence, tant au niveau de la ligne de défense, qu’au milieu de terrain et en attaque. Un effectif étoffé qui lui permet de basculer vers différents schémas tactiques en fonction des péripéties de la rencontre.

De l’autre côté, le Raja espère capitaliser sur sa bonne entrée en lice dans la Coupe de la CAF pour livrer une bonne copie face aux Rouge et blanc. Sujet à de vives critiques malgré une série de victoires, l’entraîneur du Raja Jamal Sellami pourra mettre à profit le retour du Maestro Mohsine Mitouali, la disponibilité du virevoltant Abdellah Hafidi et la bonne forme du buteur congolais Ben Malengo.

Outre le derby casablancais, la 10ème journée sera marquée par de belles affiches, avec notamment la rencontre qui opposera l’Olympic de Safi, troisième, à la Renaissance de Berkane (8ème) qui accuse une baisse de régime. Fraîchement nommé à la tête du club de l’Oriental, Pedro Benali tentera de le remettre d’aplomb en mettant un terme à une série de défaites.

Un autre choc opposera pour la même journée, l’Ittihad de Tanger et l’AS FAR, qui se partagent la quatrième position avec 13 unités. Lors de cette rencontre, le club du Détroit devra confirmer après sa précieuse victoire face au Chabab de Mohammédia lors de la précédente journée. Pour sa part, le club militaire tentera, sous la houlette du Belge Sven Vandenbroeck, de continuer sur sa lancée. Les deux perdants de la 9è journée, le Difaâ d’El Jadida et le Chabab de Mohammédia s’affronteront également lors de cette journée avec pour objectif de mettre un terme aux critiques adressées aux entraîneurs des deux clubs, Abdelhak Benchikha et Mohamed Amine Benhachem.