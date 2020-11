Madaëf Golfs a annoncé le lancement de l’appel à projets de la 2ème édition du programme Madaëf Eco6 pour la dynamisation de l’entrepreneuriat autour du premier réseau golfique au Maroc. “Une nouvelle édition est lancée dans le cadre du programme Madaëf Eco6, visant la dynamisation de l’entreprenariat et le développement d’écosystèmes autour des projets et destinations touristiques de Madaëf”, indique un communiqué conjoint des Groupes Madaëf Golfs et Madaëf Eco6.



Cette 2ème édition, dédiée à Madaëf Golfs, premier réseau de golfs au Maroc, est ouverte à tous les porteurs de projets, Startups, TPE/PME, grandes entreprises, et professionnels des métiers du golf, fait savoir le communiqué, précisant que l’appel à projets pour Madaëf Golfs Edition démarrera le 24 novembre 2020 et les candidatures seront admissibles jusqu’au 04 janvier 2021 via la plateforme “madaef-eco6.ma”.



À travers le lancement de cette édition, Madaëf golfs vise à améliorer l’expérience des golfeurs au sein de ses golfs, à intégrer des solutions innovantes et durables pour une meilleure optimisation des ressources de ses actifs, et à faciliter l’accès à la pratique du golf en favorisant la mobilité et l’usage des nouvelles technologies.



Ainsi, les candidats à cette 2ème édition auront accès au réseau Madaëf Golfs, Casa Green Golf, Noria Golf Marrakech, Royal Golf El Jadida, Golf des Lacs et Golf Teelal Saïdia, Oued Fès Golf, Royal Golf Fès, Tazegzout Golf Taghazout Bay et Golf Les Dunes Agadir, soit 9 golfs répartis sur 6 destinations du Royaume, note le communiqué.



Selon la même source, les projets éligibles doivent avoir trait aux activités et animations orientées autour du golf, aux solutions digitales, au développement durable et, plus généralement, aux services permettant d’améliorer l’expérience des golfeurs.



Les candidats sélectionnés bénéficieront de 6 plateformes d’accompagnement de Madaëf Eco6, dont notamment un accompagnement professionnel à travers une équipe d’experts, un accès aux marchés, aux financements et à des espaces de coworking, ainsi que des avantages exclusifs Eco6.



Pour rappel, une première édition de Madaëf Eco6 dédiée à Taghazout Bay est actuellement en cours. Lancé le 8 octobre, l’appel à projets pour Taghazout Bay Edition a été prolongé jusqu’au 30 novembre 2020. Quatre autres éditions de Madaëf Eco6 suivront : Saïdia Resorts, Al Hoceima, Tamuda Bay et Fès.



Madaëf Golfs, filiale à 100% de Madaëf, est une société de gestion de parcours de golfs. Madaëf Golfs gère le premier réseau de golfs au Maroc. Le Groupe possède 9 parcours de golfs à horizon 2021, regroupe 6 destinations à travers le Royaume, et organise plus de 60 tournois par an sur les différents parcours du réseau.



Il ambitionne de développer une expérience golfique avec des services innovants, offrir des expériences personnalisées et uniques sur l’ensemble de son réseau golfique, créer une communauté et un style de vie pour ses membres ainsi que pour les golfeurs de passage, favoriser l’accès aux dernières technologies digitales à toutes les étapes de l’expérience golfeur, et instaurer des actions privilégiant le respect de l’environnement.



Ayant été conçus par différents architectes de golf réputés, les parcours Madaëf Golfs se caractérisent par leur diversité et leur complémentarité. Ils répondent aux normes internationales et offrent les principales commodités habituelles : proshop, clubhouse, practice, académie, restaurant, etc.