Un total de 13.000 hectares seront plantés, en 2021, en oliviers au niveau de la province de Taounate, selon la Direction provinciale d’Agriculture (DPA).

Cette superficie vient s’ajouter aux 5.500 ha plantés en 2019 et 1.100 autres l’année en cours, indique la DPA qui précise que la filière Oléicole a bénéficié de plusieurs programmes et projets, dont le programme Millennium Challenge Account, le Plan Vert Maroc (PMV) pour l’Agriculture Solidaire et l’appui des investissements dans le cadre du Fonds de développement agricole.

Selon la même source, ces projets ont permis de planter environ 30.000 hectares, de construire et d’équiper 3 unités d’extraction des olives avec capacité de 80 T/jour par unité, l’équipement d’une unités de trituration d’olives d’une capacité de 40 T/jour par unité et la construction et l’équipement d’une unité de production d’olives de conserves. Il a été procédé, également, à la distribution du matériel agricole au profit des organisations professionnelles œuvrant dans le secteur oléicole et au renforcement des capacités des cultivateurs grâce à des programmes du Conseil agricole.

Mettant l’accent sur l’importance qu’accorde le PMV à la filière oléicole, la DPA a fait savoir que l’État a alloué des subventions et des incitations financières, pour encourager les investissements privés à travers notamment la création de vergers homogènes pour les oliveraies (3500 à 5.000 DH par hectare), la construction et l’équipement des unités pour trituration d’olives et la construction et l’équipement de 35 unités de trituration d’ olives pour un investissement de 139 millions de dirhams.

La production d’olives prévue, durant la campagne agricole 2020-2021, dans la province de Taouante serait de l’ordre de 140.000 tonnes, soit une baisse de 40pc par rapport à la saison dernière.

La culture de l’olivier au niveau de la province couvre une superficie totale d’environ 150.000 hectares, ce qui représente environ 83pc de la superficie des arbres fruitiers dans la province et 20pc de la superficie d’oliviers au niveau national.

Elle produit en moyenne plus de 200.000 tonnes par an, soit un rendement de 15 quintaux par hectare dans les zones bour rurales et de 30 dans les zones irriguées. Ce volume reste ‘’faible’’ par rapport aux potentialités de la province, indique-t-on. La province de Taounate dispose de 1.500 unités traditionnelles, 27 unités semi-modernes et 40 unités modernes pour l’extraction d’huile, ainsi qu’une unité pour la production d’olives de table.