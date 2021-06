L e groupe français Open Sky International (Boulogne Billancourt ) inaugure un 1 er établissement à Casablanca et déploie son offre d’enseignement trilingue français, anglais, arabe.

Le groupe se distingue en ne pratiquant aucun test sélectif à l’entrée . « Nous croyons que tous les enfants ont en eux les capacités et c ’est justement notre rôle de les accompagner pour qu’ils atteignent les meilleurs standards académique s tout en soutenant l’épanouissement personnel des élèves » relève Emmanuel Fayad, Président directeur général d’Open Sky International.

Basé à Casablanca au Maroc, Rue Rostand, l établissement accueillera 18 enfants par classe de la maternelle au primaire à la rentrée de septembre 2021.

Enseignement trilingue français anglais arabe , un sésame pour vos enfants

Quelle langue étrangère recommanderiez vous à vos enfants d’apprendre en priorité Emmanuel Fayad , Président directeur général et l’affirme : « Français, anglais, arabe, l es trois langues sont évidemment complémentaires. L’ enseignement trilingue est un sésame pour nos élèves. Les langues ne sont pas seulement une clé vers la connaissance mais surtout LA clé de la culture. Et la culture apporte la compréhension. Nous proposons aux parents d’ouvrir toutes les portes à leurs enfants »

Karen Jamieson, Directrice d’Open Sky International Maroc précise « No us sommes une vraie école trilingue français anglais arabe . Pour le Maroc, c’est une nouvelle offre, une solution combinée d’apprentissage qui répond à une attente forte des parents : ne plus à avoir à faire le choix entre l’anglais pour la mobilité professionnelle future, le français comme langue du cœur et des valeurs qui nous réunissent et l’arabe pour le lien indissoluble la langue et la culture marocaines. Notre conception de l’enseignement s’exerce pour réaliser les potentialités des élèves sans négliger leur propre culture.

Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient. »

C’est pourquoi Open Sky International propose un programme unique, bâti à l’issue d’un benchmark international des meilleures méthodes pédagogiques (mathématiques de Singapour, méthode Jolly Phonics pour l’apprentissage de la lecture et l’écriture, Littérature classique française, anglaise et arabe – mais également sport, théâtre, jeu d’échecs, capoeira brésilienne…).

Au sein de son premier établissement marocain, « OSI » met en oeuvre son savoir-faire pédagogique pour préparer les enfants à l’avenir. Chez Open Sky International, c’est l’excellence dans l’épanouissement qui est prônée. L’école est un sanctuaire dans lequel les rituels ont une place importante. Enfants et professeurs portent un uniforme. Parents et enseignants échangent dans une grande sincérité. Les enfants prennent confiance en eux et se développent sereinement dans un cadre scolaire clair et inspirant, composant une saine émulation.

Rose Fayad, cofondatrice et directrice pédagogique insiste : « L’enseignement doit se faire dans l’épanouissement de l’élève . N otre enjeu est de proposer la meilleure pédagogie, d’être dans la « Champions League » de l’éducation , une référence. Le bouche à oreille autour de notre excellence pédagogique et de nos résultats académiques es t notre meilleure publicité. Les parents parlent de nous ! Et nous accueillons tous les élèves sans test d’entrée…»

Emmanuel Fayad ajoute : « Nous sommes un groupe familial animé par la passion de l’éducation. Et nous devrions tous l’avoir, car nous sommes confrontés à un monde volatile, incertain, complexe, qui obligera notre jeunesse à mobiliser des capacités d’intelligence collective inédites pour relever et surmonter tous les défis auxquels elle sera confrontée. »