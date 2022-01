Le Groupe Holmarcom entre au capital des Agences de Papa, à hauteur de 2 millions d’euros (près de 21 millions de dirhams). Un investissement réalisé à travers sa filiale AtlantaSanad Assurance, sans dilution pour les actionnaires actuels. Cette transaction est réalisée hors marché, en gré à gré, par acquisition de titres auprès des associés fondateurs, sur une base de valorisation de la société à 186 millions d’euros.

La totalité des fonds est réinvestie par les cédants dans la “SA Les Agences de Papa” et permettra de renforcer sa situation financière afin d’accompagner l’accélération attendue de la croissance, mais également d’envisager d’éventuelles opérations de croissance externe.

“Nous sommes fiers et honorés de la confiance que nous porte le Groupe Holmarcom. Son entrée au capital des Agences de Papa s’inscrit dans la feuille de route stratégique communiquée le 20 janvier dernier. Tout en renforçant notre actionnariat, elle nous permettra d’initier une stratégie de croissance externe avec l’objectif d’étoffer notre offre de service et d’accroître significativement nos revenus.”, se félicitent Nicolas Fratini et Frédéric Ibanez, fondateurs des Agences de Papa.

“Nous avons très vite été attirés par le business model novateur des Agences de Papa et par sa vision stratégique. Avec cet apport au capital de l’entreprise, nous sommes ravis de pouvoir accompagner son plan de développement et contribuer à la réalisation de ses ambitions de croissance, notamment à l’international. ”, ajoute Mohamed Hassan Bensalah, PDG du Groupe Holmarcom.