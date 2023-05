Le Groupe Holmarcom vient d’achever la construction d’une nouvelle usine opérant dans la biscuiterie, chocolaterie et confiserie, qui sera dirigée par sa filiale, Biscoland SA. La nouvelle structure, située à Bouskoura, a nécessité une enveloppe de 60 millions de dirhams pour sa réalisation.

La nouvelle usine s’étend sur une superficie de 36.000 m² et vise à renforcer la production locale face à l’importation de biscuits et autres produits associés. Avec ce nouvel investissement, le Groupe Holmarcom renforce sa position dans le marché de l’agroalimentaire au Maroc.

Cette unité de production permettra à Biscoland SA de proposer sur le marché national les marques de biscuits et chocolat « IT » et « T’Choco ».

Le Groupe est présent dans 4 pôles d’activités, notamment la finance, l’agro-industrie, la logistique et l’immobilier. Holmarcom compte 3 sociétés cotées à la Bourse de Casablanca, à savoir Les Eaux Minérales d’Oulmès, AtlantaSanad Assurance et Crédit Du Maroc.

En plus du Maroc, Holmarcom est présent au sein du continent africain dans 5 pays, dont le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Kenya. Le groupe Holmarcom a injecté 249,6 millions de dirhams dans son capital la dernière semaine de décembre pour le porter à 748,8 millions de dirhams.