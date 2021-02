A la suite de la campagne de vérification par les équipes du groupe AFNOR, le Groupe LabelVie obtient la labellisation « Vérification des Mesures Sanitaires Covid-19 » pour ses enseignes Carrefour, Carrefour Market, Atacadao et sa plateforme logistique.

Le Groupe LabelVie a fait le choix d’un tiers expert, spécialiste international dans la certification, pour démontrer à l’ensemble de ses parties prenantes que la santé et la sécurité sont ses priorités.

La démarche du groupe AFNOR s’appuie sur un référentiel établi à partir des meilleures pratiques disponibles en matière de prévention du risque de propagation du virus. De ce fait, les vérifications ont été réalisées sur site et ont eu pour but de s’assurer du déploiement des mesures sanitaires dans toute l’organisation et de l’adoption de reflexes et comportements appropriés par l’ensemble des collaborateurs.

Cette labellisation atteste de la mise en place d’un dispositif strict et rigoureux tant en matière de sécurité, d’hygiène et d’organisation du travail : rappel des gestes barrières, port du masque obligatoire, mise à disposition de solutions désinfectantes, installation de parois en plexiglas, marquage au sol pour matérialiser les distances de sécurité, le renforcement du nettoyage et de la désinfection du matériel, des locaux et de l’environnement ainsi que des équipes de travail parfaitement étanches. Après la levée du confinement, le Groupe LabelVie a même renforcé son dispositif sanitaire avec l’installation de sas de désinfection dans ses magasins. Pour la plateforme logistique de Skhirat, une arche de désinfection a été installée pour les véhicules et les camions poids lourds qui y accèdent ainsi qu’un tunnel de désinfection pour les palettes filmées de marchandises.

Le dispositif sanitaire a même été étendu à l’expérience client, à savoir l’emballage des produits de la boulangerie et de la pâtisserie dans des sachets en plastique ou en papier kraft. Les produits proposés en vrac, tels que les pâtes, les féculents, les épices ou fruits secs ont également été mis en barquettes ou sont dorénavant proposés en vente assistée.

Ce label engage aussi le Groupe LabelVie sur un processus de vérification régulier par des autocontrôles et audits permettant de garantir dans le temps la bonne application de ces mesures et ce, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.