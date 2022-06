Et de trois ! Après le franc succès des magasins Carrefour Market Gourmet de Casablanca et Rabat, le Groupe LabelVie inaugure un nouveau à Marrakech, au cœur du Carré Eden Shopping Center, dans le quartier du Guéliz. Repensée sur 1650 m2 dans un cadre chaleureux et raffiné, cette version “urbaine chic” du Carrefour Market fait la part belle aux produits frais et offre un parcours client entièrement revu et un passage en caisse revisité. Cette ouverture illustre une nouvelle fois la capacité d’adaptation du groupe à répondre aux attentes des clients en demande d’innovations, de nouveautés, mais aussi de simplicité en matière de parcours d’achat.

Une expérience shopping unique au Maroc

À l’intérieur de ce Carrefour Market Gourmet totalement métamorphosé, tout a été repensé pour éviter de se sentir dans une grande surface. L’architecture, le design et la décoration du magasin ont été étudiés dans les moindres détails. À cette ambiance résolument contemporaine, le groupe a apporté une touche locale par l’intégration de matériaux et de motifs typiquement marocains (étagères en bois, murs ornés de motifs moucharabieh, lumières tamisées, ambiances sonore et olfactive…) afin de restituer le plaisir sensoriel des courses que la clientèle marocaine continue d’apprécier dans les souks. Au fil d’un parcours client savamment étudié, mises en scène et assortiments sont là pour rappeler l’esprit de la consommation d’antan et le terroir.

Une offre de produits enrichie et variée

L’offre s’est enrichie de 1500 références et met l’accent sur les produits du terroir et l’agriculture biologique avec plus de 700 références de produits bio. Épicerie fine, marques haut de gamme et surtout produits frais sont les stars du magasin avec une surface de présentation représentant 50 % de celle de vente. Ainsi, au rayon fruits et légumes primeurs, les productions “zéro kilomètre” sont à l’honneur avec une offre régionale renforcée destinée à mettre en avant les producteurs locaux. Le concept dispose aussi d’un stand de jus de fruits frais et de saison, d’un service de boucherie traditionnelle, d’un étal de poissonnerie nébulisé et plus de 300 références de charcuteries et de fromages. Les autres points forts sont les espaces entièrement dédiés à la diététique, aux produits sans gluten ou de niche (mochis, glaces sans sucre) spécialement référencés par le magasin, un stand de fruits secs ainsi qu’une cave à vin à la hauteur de l’ensemble. Sans oublier la principale nouveauté : l’espace beauté, revu et augmenté, qui s’offre même le luxe d’accueillir un stand maquillage. En fait tout a changé, sauf les prix !

Un service de qualité

La zone de chalandise privilégiée que constitue Carré Eden, le mall chic de la ville ocre, permet au Groupe LabelVie, à travers le concept Carrefour Market Gourmet, de pousser les offres qualitatives et de multiplier les services à la clientèle. Pour garantir un maximum de confort en magasin à chaque étape du parcours client, l’effectif du personnel a été renforcé avec le recrutement de près de 100 collaborateurs. 220 heures de formation pratique et théorique ont par ailleurs été dispensées à tous les corps de métier et notamment au personnel de caisse afin d’améliorer la fluidité et faire gagner du temps, comme le portage des courses jusqu’à la voiture.

Des partenaires de renom

Autre spécificité de ce concept : s’associer à des enseignes reconnues du secteur de la restauration réputées pour leur savoir-faire, présentes sous la forme de shop-in-shops. À l’instar de la maison Mon Quotidien, pour la boulangerie et la pâtisserie traditionnelles et le traiteur, du spécialiste de la gastronomie japonaise Matsuri, du charcutier-traiteur-rôtisseur Cocotte, ou encore du glacier bio Lovely Sheep. En somme, de quoi prendre désormais autant de satisfaction à faire ses courses alimentaires que son shopping plaisir.