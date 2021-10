Le Groupe LabelVie, leader du commerce moderne multi formats au Maroc ouvre son 12ème magasin Atacadao à Kenitra

En 2010, le Groupe LabelVie a fait l’acquisition du groupe Métro Cash and Carry Morrocco, et a convertis la totalité de ses points de vente sous la nouvelle enseigne Atacadao.

Aujourd’hui, le Groupe, déjà présent sur la région de Kenitra avec ses quatre supermarchés Carrefour Market, inaugure son nouvel hypercash Atacadao, sur une surface de 3000 m2 et qui aura nécessité un investissement de 70 millions de dirhams et quatre mois de travaux.

Le choix de l’implantation dans la région de Kenitra s’explique par la volonté du Groupe de s’installer dans cette zone en plein essor économique et social grâce à la zone franche et au cœur historique de la ville.

Ce format s’adresse principalement aux professionnels de la distribution traditionnelle (épiciers, ambulants et demi grossistes) et aux hôteliers et restaurateurs (CHR). De plus, l’enseigne offre à ses clients professionnels une carte Atacadao qui permet de suivre de façon personnalisée la relation client, de bénéficier d’offres spéciales et autres avantages tout le long de l’année.

Le Groupe a souhaité également apporter une solution adaptée aux particuliers et aux grands ménages afin d’améliorer leur pouvoir d’achat, avec un assortiment de plus de cinq mille références, composé en grande majorité de produits de grande consommation et d’unités de besoins fondamentales (sucre, huile, farine etc..).

Cette nouvelle implantation aura ainsi permis le recrutement de 80 personnes de la région, qui ont pu bénéficier de plus de 240 heures de formations pratique et 120 heures de formation théorique. Et pour assurer le confort de tous, un parking gratuit de 70 places a été aménagé.

Aujourd’hui le Groupe LabelVie est présent sur 27 villes du Royaume et compte 125 magasins à travers ses enseignes Carrefour, Carrefour Market et Atacadao.