Le Groupe Scolaire Jacques Chirac est désormais partenaire Academica Dual Diploma™. Ce partenariat permet aux élèves d’obtenir deux diplômes homologués par leurs instances respectives, le Ministère de l’Education Française et le Département d’Education de l’Etat de Tutelle aux Etats-Unis.

A partir de la prochaine rentrée scolaire 2022-2023, l’établissement propose à ses élèves de 3° et 2° d’entamer un cursus bilingue à distance en parallèle de leurs études au sein de l’établissement.

À cet effet, Carole Soulagnes, Cheffe de l’Établissement Scolaire Jacques Chirac déclare : « Nous sommes ravis de proposer à nos élèves le Dual Diploma pour affirmer leur cursus plurilingue. A l’heure où le numérique efface les frontières et renforce la globalisation, ils doivent pouvoir communiquer dans plusieurs langues et acquérir des « savoir-faire » de haut niveau, mais aussi s’ouvrir des portes dans toutes les universités du monde. »

Le Dual Diploma permet aux élèves d’obtenir en 3 ou 4 ans leur High School Diploma en plus du Baccalauréat français ! Il permet aussi une ouverture culturelle et une totale immersion en US High School, à travers des études et communications 100% en anglais avec des professeurs américains dans un cadre multiculturel, les élèves participent aussi à des live-sessions ainsi qu’à des clubs (journalisme, social media…).

Le parcours Dual Diploma permet d’enrichir les compétences des élèves, à travers le développement de leurs soft skills, grâce à l’acquisition d’un haut niveau d’autonomie, de responsabilité, d’adaptabilité et de maturité dans le travail. La communication entre le professeur et l’étudiant est fluide via les emails, la messagerie instantanée et les vidéoconférences en direct ainsi que la plateforme d’apprentissage Colēgia.

Dès son intégration dans le programme, l’élève est placé au niveau d’anglais qui lui convient le mieux selon son résultat au test d’admission. Avant chaque cours, il prépare le sujet en amont pour être prêt à échanger avec son professeur et ses camarades.

Pour ce qui est des débouchés pour les études supérieures, Le Dual Diploma assure une mise en valeur du profil des élèves grâce à leur double diplôme dans leur parcours supérieur ou dans les dossiers d’admission.