Toujours déterminé à mettre en rayon des produits alimentaires frais, de qualité irréprochable ! Plus qu’un engagement, c’est un sacerdoce pour Marjane, groupe leader de la grande distribution au Maroc, dans un contexte où le consommateur est devenu beaucoup plus exigeant par rapport à la sécurité sanitaire et l’hygiène alimentaire.

Fidèle à cet esprit, Marjane a officiellement adhéré, depuis le 25 novembre 2021, à la Food Store Quality Association (FSQA), une organisation professionnelle basée en France et réunissant quatorze enseignes européennes de la grande distribution, qui ont la volonté commune d’assurer la sécurité sanitaire des activités de fabrication et de manipulation des denrées alimentaires sur leurs points de vente. Le leader de la grande distribution au Maroc est la première enseigne non européenne à en être membre à part entière.

Il y a quelques années, les enseignes fondatrices de FSQA décidaient de mettre en commun leur savoir-faire, non pour se conformer uniquement aux règlementations édictées par les autorités compétentes, mais pour adopter des normes plus contraignantes, étant donné que les produits alimentaires évoluent dans leur complexité, ce que la règlementation ne peut anticiper. Pour mener à bien ce projet, elles ont intégré l’idée que la sécurité sanitaire des aliments n’est pas un critère de concurrence, mais un sujet de coopération qui doit interpeller tout distributeur soucieux de la santé des consommateurs.

A ce titre, la FSQA a pour objet la gestion et le développement de la marque associée « Food Store Quality Standard – FSQS », un référentiel d’inspection utilisé par la grande distribution et permettant de mesurer de manière factuelle le niveau de maîtrise des points de vente au regard de la sécurité sanitaire des aliments commercialisés. Ce référentiel s’appuie sur les Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH) de la profession, les exigences de la règlementation en vigueur dans le pays d’implantation et les plans de maîtrise sanitaire des enseignes.

Nettoyage & désinfection, température, équipement, étiquetage, traçabilité non-conformités, gestion de crise : tout est épluché.

Suite logique de son adhésion à la FSQA, le Groupe Marjane s’engage à adopter le FSQS pour tout son réseau, qu’il s’agisse de Marjane ou de Marjane Market.

Sur ce projet, Marjane est accompagnée par Eurofins Food Assurance (EFA), un acteur majeur dans l’accompagnement à la maîtrise de l’hygiène des entreprises agroalimentaire et de la distribution. Le groupe Eurofins, à travers sa filiale spécialisée en France (Eurofins Hygiène Alimentaire) fait partie des huit organismes d’inspection agréés par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC), un organisme indépendant qui évalue les compétences des organismes d’inspection.

Eurofins dispose d’une équipe étoffée d’inspecteurs formés et qualifiés au référentiel FSQS et aux Plans de Maîtrise Sanitaire qu’elle missionne pour réaliser des inspections et former les équipes des enseignes partenaires.

Chez Marjane, les inspections devront démarrer à partir du 1er trimestre 2022 dans la centaine de magasins du réseau. Inopinées ou programmées, elles se feront de manière indépendante, en totale conformité avec les exigences du processus requis par le référentiel, et celles de l’accréditation associée.

« Le bien-fondé de ce référentiel ne s’arrête pas au réseau du Groupe Marjane » précise Mounir Souddati, Directeur Qualité du Groupe. Et de rajouter « Etant donné qu’une enseigne de distribution a un gros pouvoir de prescription, les bonnes pratiques pourront être transmises aux fournisseurs et autres prestataires ».

Cela fait partie des missions que le Groupe Marjane, déjà engagé dans cette dynamique à travers le développement de Filière Exclusive M, souhaite conforter. En effet, la sécurité alimentaire est une chaîne, comprenant les producteurs, les transformateurs, les transporteurs et les distributeurs, dans laquelle les responsabilités sont partagées. Tous ces acteurs doivent donc travailler de manière coordonnée et selon des règles communes pour fournir un produit de qualité.

Ayoub Azami, Président Directeur Général de Marjane Holding déclare : « Nous sommes pleinement conscients de l’importance de notre rôle en tant que fournisseurs de produits et, en particulier, de produits alimentaires. Notre priorité absolue est de présenter à nos clients, chaque jour et dans tous nos magasins, des produits frais, de qualité irréprochable. Nous y mettons toute notre énergie et notre adhésion à la FSQA témoigne de notre volonté de respecter nos engagements en rehaussant nos standards en matière de sécurité sanitaire des aliments ».

Fayçal Bellatif, Directeur Général d’Eurofins Food Assurance « Le référentiel est très exigeant, mais accessible et adapté à toutes les enseignes de la grande distribution. C’est un instrument de mesure unique, impartial, objectif et reconnu issu de la mutualisation des savoirs et des expériences des différentes enseignes adhérentes. Les résultats des inspections permettront aux différents magasins du réseau du Groupe Marjane de mettre en œuvre des plans d’action et d’amélioration appropriés ».

Pauline Maigrat, Directrice technique de FSQA « Le conseil d’Administration de l’association FSQA a favorablement accueilli la candidature d’adhésion du Groupe Marjane. Le Distributeur marocain répondait à tous les critères requis pour rejoindre les 14 membres actuels. Nous sommes impatients de pouvoir coopérer avec la première enseigne non Européenne qui s’est engagée à adopter les normes exigeantes que nous avons mises en place depuis 10 ans, et auxquelles se conforment tous les points de ventes des adhérents actuels ».