Les Avoirs officiels de réserve (AOR) atteindraient 330,4 milliards à fin 2021, soit l’équivalent de 6 mois et 22 jours d’importations de biens et services, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Sous l’hypothèse d’entrées de dons de 1,7 milliard de dirhams et de financements extérieurs prévus du Trésor, les AOR atteindraient 330,4 milliards à fin 2021, indique BAM dans son dernier rapport sur la politique monétaire.

Tenant compte en particulier d’une hypothèse d’entrées de dons de 2,2 milliards de dirhams en 2022 et de 1,5 milliard en 2023 et des financements extérieurs prévus du Trésor, les AOR se situeraient à 341,6 milliards de dirhams en 2022 et à 345,7 milliards en 2023, soit l’équivalent d’une couverture de 6 mois et 23 jours et de 6 mois et 25 jours d’importations de biens et services, respectivement, estime la Banque centrale.