Le Groupe OCP a annoncé, jeudi, le lancement d’un dispositif financier inédit qui s’appuie sur la création d’un Fonds de placement collectif en titrisation (FPCT) baptisé “Fonds Damane Tamayouz” pour faciliter l’accès au financement des entreprises de son écosystème, particulièrement les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME). Entièrement souscrit par OCP, ce fonds, d’une taille de 125 millions de dirhams (MDH) et qui pourrait garantir jusqu’à 950 MDH de crédits, permettra aux fournisseurs éligibles du groupe un meilleur accès au financement de leur cycle d’exploitation, indique un communiqué de l’OCP.

Grâce à ce dispositif, ces fournisseurs pourront bénéficier du financement de leurs besoins de trésorerie générés par la réalisation des marchés dès la signature des commandes et ce, jusqu’à 70% de la valeur du marché, explique la même source, ajoutant que ces TPME pourraient également profiter de conditions avantageuses sans présenter de garanties additionnelles.

Le premier bénéficiaire de ce fonds sera l’organisme de financement Finéa, filiale de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), spécialisée dans le financement des TPME, qui a signé une convention de partenariat avec le Groupe OCP afin de proposer aux fournisseurs de ce dernier des offres de financements attractives, précise le communiqué.

Finéa peut ainsi recourir au fonds de garantie pour couvrir le risque de contrepartie pris sur le portefeuille des entreprises de l’écosystème OCP et bénéficier de la connaissance du groupe de ses fournisseurs pour une meilleure lecture du risque de crédit. Ce modèle pourrait être élargi à d’autres établissements financiers. Le groupe fait savoir que les crédits couverts par ce Fonds seront d’un montant compris entre 100.000 DH et 15.000.000 DH et seront accordés aux fournisseurs éligibles de l’OCP, au titre du financement de contrats de fournitures de biens ou de prestations de service conclus ou en cours d’exécution.

Il s’agit de la première opération de titrisation au Maroc permettant de garantir un risque de crédit. OCP a été conseillée par CDG Capital, Maghreb Titrisation et Clifford Chance dans le cadre du montage et de la structuration du Fonds dont la gestion sera assurée par la société de gestion Maghreb Titrisation. Le dispositif financier mis en place concerne les fournisseurs OCP engagés dans le développement de leurs capabilités, dans le cadre d’un nouveau mode de collaboration dénommé le “Pacte de Progrès”. Ce dernier est établi par le Groupe OCP et soumis à l’adhésion des fournisseurs souhaitant s’engager dans une démarche de développement et de professionnalisation de leurs activités. En effet, un “plan de progrès” pourra être mis en œuvre d’un commun accord avec ces TPME en s’appuyant notamment sur un rating OCP prenant en compte plusieurs critères de performance et de capacité opérationnelle. En fonction de ce rating, certains dispositifs d’accompagnement (dont le Fonds Damane Tamayouz) pourront être accessibles aux fournisseurs les plus engagés. Le rating réalisé par le Groupe OCP pourra également être mis à disposition de l’organisme de crédit pour une meilleure analyse des dossiers de financement des TPME. Ce dispositif financier fait partie d’un programme ambitieux de développement de l’écosystème OCP visant à renforcer le partenariat avec les fournisseurs nationaux et locaux les plus engagés à se développer et les plus performants. Il intègre des dispositifs d’incitation, d’insertion et d’accompagnement couvrant plusieurs volets dont le pacte de progrès, le développement des compétences des ressources humaines des fournisseurs, le co-développement de produits et d’équipements pour la substitution à l’import ou encore l’accès de la très petite entreprise (TPE) locale aux marchés OCP. Ce programme fait levier sur des plateformes digitales dédiées aux fournisseurs comme facteur principal d’accélération.