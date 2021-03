Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique, Moulay Hafid Elalamy, présidera le Rendez-Vous de l’industrie aéronautique, ce 16 mars 2021. Cet événement en ligne, qui réunira les acteurs public-privé du secteur, au Maroc et à l’international, sera l’occasion d’échanger autour des avancées réalisées dans le secteur et des perspectives de son développement.