Le Groupe OCP, premier producteur mondial de phosphates et leader sur le marché des engrais phosphatés, renforce sa collaboration avec les acteurs marocains, africains et internationaux de l’innovation en lançant sa plateforme d’Open Innovation : « The Next Seed ».



A travers cette initiative, le Groupe OCP et son écosystème, composé de programmes développés par ses entités, ses filiales et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), s’ouvrent aux acteurs de l’Innovation pour relever des challenges stratégiques et opérationnels autour de l’agriculture, de l’industrie minière, du développement durable, de la supply chain ou encore des smart cities.



A cet effet, le Groupe fait un appel aux expertises aux acteurs les plus innovants – start-ups, centres de recherche, porteurs d’idées… – pour relever ensemble des défis technologiques, optimiser l’excellence opérationnelle du Groupe et encourager le développement de nouveaux services et business innovants.



Les challenges proposés à travers la démarche d’Open Innovation faciliteront l’implémentation de solutions innovantes au sein des métiers du Groupe et permettront aussi de soutenir le développement de communautés d’Innovation, tant aux niveaux national que régional.



Dès à présent, les acteurs de l’innovation peuvent candidater sur la plateforme www.the- nextseed.com aux challenges lancés par les différents programmes d’accompagnement du Groupe. Une fois sélectionnés, ils bénéficieront d’un accès aux infrastructures d’expérimentation de leurs solutions, d’un mentoring des experts du Groupe OCP et de son écosystème.



Pour rappel, le Groupe OCP est engagé auprès des acteurs de l’innovation à travers différentes initiatives de son écosystème à l’instar du hub d’innovation Startgate, de programmes d’accampagnement comme UFounders, UM6P Ventures, UM6P Innovation & Entreprenership Lab, Impulse et AgTech Garage (soutenu par OCP Do Brasil) ou encore du centre de recherche industrielle «Innovation Lab Operations» (ILO) lancé par l’UM6P.