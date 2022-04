Le Groupe OCP, leader sur le marché des engrais phosphatés, a obtenu deux prix, récompensant son leadership féminin, dans le cadre des « 2021 Leading Women Awards » du WBCSD (Conseil Mondial des Entreprises pour le Développement Durable), association internationale regroupant plus de 200 multinationales avant-gardistes agissant en faveur du développement durable et œuvrant pour la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) fixés par l’ONU, et dont le Groupe OCP est membre depuis 2019.

Les prix ont été remis aux lauréates ce mercredi 6 avril 2022 à l’occasion d’un événement organisé à Montreux (Suisse) et regroupant tous les délégués des entreprises membres du WBCSD. Le Prix de l’Excellence a été décerné à Mme Hanane Mourchid, Directrice Sustainibility & Green Industrial Development. Quant au Prix du Leadership exemplaire pendant la COVID-19, il a été accordé à trois lauréates représentant des entreprises du monde entier, dont Mme Hassina Moukhariq International Portfolio Lead au sein de la Fondation OCP.

Les «Leading Women Awards » mettent en avant le leadership des femmes des entreprises membres du WBCSD qui œuvrent pour contribuer à un avenir net zéro, durable et équitable. La remise de ces prix fait également partie de la contribution du WBCSD au 5ème objectif des Objectifs de Développement Durable fixés par les Nations Unis, qui vise à atteindre l’égalité des sexes et à autonomiser toutes les femmes et les filles d’ici 2030.

Le prix de l’Excellence récompense les femmes leaders pour leur contribution soutenue et exceptionnelle à l’avancement de la durabilité dans leur entreprise. Pour sa part, le prix du Leadership exemplaire reconnait les femmes d’entreprises du monde entier qui ont dirigé avec passion et impact pendant la crise de la COVID-19. Un total de 59 nominations a été émis pour ces deux prix. Un comité de sélection composé de représentants des entreprises membres du WBCSD du monde entier a eu la lourde tâche de départager les nominées.

Les « Leading Women Awards » ne sont pas seulement une reconnaissance publique des réalisations et contributions des différentes lauréates, mais aussi une bourse qui leur est proposée pour rejoindre le programme LEAP du WBCSD, programme de formation pour les accompagner à occuper des postes de direction dans leurs entreprises et garantir une durabilité intégrée à la fois dans leur leadership et dans la stratégie de leur entreprise.