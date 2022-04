Le Royal Mansour Marrakech est une vitrine du savoir-faire marocain. Chaque recoin, chaque pièce, est un hommage à la virtuosité de ses artisans. Le Chef Pâtissier, Jean Lachenal, célèbre ce savoir-faire ancestral tous les ans, à travers ses créations inédites.

Cette année, le Chef rend hommage à la gastronomie marocaine et se laisse fasciner par la légèreté et la délicatesse de l’emblématique Pastilla. Au cœur de son œuf, il glisse soigneusement quelques feuilles enrobées de chocolat et parsemées de graines de sésame caramélisées. Le socle dévoile un trésor de petits œufs en praliné.

Composée de chocolat au lait 40% originaire du Ghana et de chocolat noir péruvien, l’œuvre de Jean Lachenal – au design élégant – nous apporte de la gourmandise, du croquant et de la douceur.

Pour encore plus de gourmandise, le Royal Mansour propose du 15 au 18 avril son Afternoon Tea Tout Chocolat :

Brownies au pecan sablé

Fuseau craquant, mousse amandée au chocolat

Tartelette craquante, ganache tendre à la framboise

Choux chantilly vanille, crème de cacao

Entremet chocolat au lait et confit de banane

Gaufre liégeoise, crème de noisette

Une sélection de petits fours salés