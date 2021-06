Le Produit Intérieur Brut (PIB) global en volume a connu un net recul de 6,3% en 2020 au lieu d’une croissance de 2,6% une année auparavant, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Avec la baisse de 7,6% des impôts nets des subventions sur les produits au lieu d’une hausse de 1,9% en 2019, le taux d’accroissement du PIB en volume, hors agriculture, est passé de 3,7% en 2019 à -6% en 2020, précise le HCP dans une note d’information sur la situation économique nationale en 2020.

En 2020, la valeur ajoutée, en volume, du secteur agricole (non compris la pêche) a connu une deuxième baisse de 8,6% après celle de 5,8% en 2019. De même, la valeur ajoutée des autres secteurs d’activité non agricoles ont aussi connu un fort repli de 5,8% au lieu d’une hausse de 3,9% une année plus tôt.

Aux prix courants, le PIB national a connu une baisse de 5,5% en 2020 au lieu d’une hausse de 4% une année passée, dégageant ainsi une baisse du niveau général des prix passant de 1,4% en 2019 à 0,8% en 2020.

Par ailleurs, le HCP fait état d’un allégement du besoin de financement de l’économie nationale passant de 4,1% du PIB en 2019 à 1,8% en 2020.

Avec la forte baisse du PIB aux prix courants de 5,5% au lieu d’une hausse de 4% l’année passée et la hausse de 24,2% des revenus nets reçus du reste du monde au lieu d’une baisse de 3,2%, fait savoir la même source, ajoutant que le revenu national brut disponible a connu une diminution de 5% en 2020 au lieu d’une progression de 4% en 2019 pour se situer à 1.153 milliards de dirhams.

Compte tenu de la baisse de 2,4% de la consommation finale nationale en valeur au lieu d’une hausse de 3,5% enregistrée une année auparavant, l’épargne nationale a reculé d’un point pour se situer à 26,7% du PIB.

De son côté, le niveau d’investissement brut (FBCF et variation de stocks) a représenté 28,4% du PIB en 2020 au lieu de 31,9% l’année précédente.