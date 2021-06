Destination bien-être par excellence, le Royal Mansour Marrakech s’associe à l’initiative mondiale Global Wellness Day et ouvre ses portes le 12 juin 2021 pour une journée riche en activités spécialement conçues autour du temps pour soi.

Initié en 2012, Global Wellness Day est un projet social à but non lucratif ayant pour objectif de promouvoir le « mieux vivre » tout en sensibilisant, le temps d’une journée initiatique, le plus grand nombre aux bienfaits des pratiques du bien-être.

Ainsi, le Spa Royal Mansour proposera en exclusivité un éventail d’activités prodiguées par les soins d’experts résidents et intervenants de renom.