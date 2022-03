Aujourd’hui, nous débutons un nouveau chapitre de notre histoire : Euler Hermes, le leader mondial de l’assurance-crédit, devient Allianz Trade. Une évolution naturelle, étant donné que nous faisons pleinement partie du Groupe Allianz depuis 2018.

Nous abordons l’avenir en toute confiance, en restant fidèle à notre mission

Depuis plus de 100 ans, avec nos solutions d’assurance-crédit et de caution, nous délivrons aux entreprises de toutes tailles des outils puissants pour les aider à développer leur activité et à protéger leurs actifs. Notre objectif a toujours été d’anticiper et de limiter les risques grâce à notre réseau de collecte d’informations, afin d’aider les entreprises à échanger en toute confiance. Notre connaissance approfondie des marchés et des cycles économiques, combinée à notre capacité d’analyse prédictive, s’appuyant sur un très grand nombre de données sur les entreprises, permet à nos clients de toujours garder une longueur d’avance.

Nous sommes le leader mondial de l’assurance-crédit et sommes présents dans 52 pays, avec plus de 5 500 collaborateurs. Changer de nom et devenir Allianz Trade, c’est renforcer davantage notre position d’acteur international. Avec ce nouveau nom, nous bénéficierons encore plus de la réputation et de la solidité du Groupe Allianz, qui dispose d’un vaste réseau international d’expertise.

« Nous sommes désormais Allianz Trade. Qu’est-ce que cela signifie pour notre entreprise, nos clients et nos employés ? En un mot : plus. Une plus grande connaissance et expertise internationale, permettant de développer plus de solutions locales. Plus de confiance en l’avenir avec plus d’opportunités d’aider les entreprises à se développer. Des services plus prospectifs et plus personnalisés. Une plus grande capacité à nous adapter aux mutations technologiques. Plus de visibilité pour attirer de nouveaux talents, et de nouvelles opportunités de carrières pour nos collaborateurs. Ce qui nous attend est très excitant, et nous commençons à peine à en explorer toutes ces possibilités », explique Clarisse Kopff, CEO d’Allianz Trade.

Chris Townsend, membre du Board of Management d’Allianz SE, ajoute : « Nous sommes très heureux de voir Euler Hermes devenir Allianz Trade, et sommes convaincus que ce changement apportera de nombreux bénéfices en matière de notoriété, de développement de l’activité, de croissance et d’innovation. Allianz Trade est une entreprise unique, orientée data et technologie, dont nous sommes très fiers. »

Devenir Allianz Trade : un atout majeur pour nos ambitions stratégiques

Notre nouveau nom soutiendra directement la mise en œuvre de notre plan stratégique à horizon 2025. Ce plan s’articule autour d’une forte ambition de croissance sur l’ensemble de nos lignes d’activités et implantations géographiques, et repose sur trois piliers :

Renforcer notre leadership sur nos activités cœur de métier : nous voulons accroître notre avantage compétitif sur le marché de l’assurance-crédit. Nous continuerons à travailler pour délivrer une qualité de service optimale à nos clients sur l’ensemble des segments, en s’appuyant sur des outils, des compétences et des infrastructures d’analyse du risque inégalés, et sur une distribution multicanale incluant le réseau d’agents Allianz. Nous souhaitons également renforcer notre présence sur le marché américain.

Accélérer le développement de nos activités relais de croissance : nous allons également

développer plus rapidement nos lignes d'activités à fort potentiel comme les cautions et garanties et les solutions de spécialités (Transactional Cover Unit & Excess of Loss). Nous sommes déjà des experts reconnus sur ces 3 lignes de métier, et nous investirons davantage pour accroître nos parts de marché.

développer plus rapidement nos lignes d’activités à fort potentiel comme les cautions et garanties et les solutions de spécialités (Transactional Cover Unit & Excess of Loss). Nous sommes déjà des experts reconnus sur ces 3 lignes de métier, et nous investirons davantage pour accroître nos parts de marché.

Se préparer pour le monde de demain : notre troisième priorité se concentre sur le long terme, car nous sommes persuadés qu’il est crucial d’anticiper la transformation des échanges commerciaux. Pour garder une longueur d’avance, nous devons saisir les opportunités relatives au développement du commerce B2B en ligne, et devenir un acteur clé de ce nouvel écosystème.

« La croissance est au cœur de notre nouvelle stratégie. Nous nous employons à apporter des solutions à nos clients actifs sur les marchés domestiques et internationaux, car l’assurance-crédit garantit la sécurité et la bonne exécution des transactions commerciales. Nous restons profondément attachés à notre mission : fournir aux entreprises des informations actualisées et pertinentes et des services fiables, stables et adaptés à leurs besoins. Nous entrons dans une nouvelle phase passionnante pour notre entreprise, et je suis enthousiaste à l’idée de débuter cette aventure en devenant Allianz Trade », ajoute Clarisse Kopff.

Nous anticipons les risques commerciaux pour que les entreprises aient confiance en l’avenir Allianz Trade est le leader mondial de l’assurance-crédit et un expert reconnu dans les domaines de la caution, du recouvrement, du financement structuré et du risque politique. Notre réseau international de collecte et d’analyse d’informations nous permet de suivre l’évolution quotidienne de la santé financière de plus de 80 millions d’entreprises. Nous donnons aux entreprises la confiance nécessaire pour développer leurs échanges commerciaux sans s’exposer au risque d’impayés. Nous indemnisons votre entreprise en cas d’incident de paiement, mais nous vous aidons d’abord à éviter les impayés. Dès lors que nous délivrons une assurance-crédit ou une autre solution financière, notre priorité est la protection prédictive. Mais si l’imprévu se matérialise, notre notation de crédit AA et notre appartenance au Groupe Allianz attestent de notre solidité financière et signifient que nous sommes en capacité de vous aider à préserver votre entreprise. Basé à Paris, Allianz Trade est présent dans 52 pays avec 5 500 employés. En 2021, notre chiffre d’affaires a atteint 2,9 milliards d’euros, et nous garantissions 931 milliards d’euros de transactions commerciales dans le monde.