Selon la directrice générale de l’AMITH, Fatima-Zohra Alaoui, le marché du textile au Maroc est « en pleine mutation », notamment avec le boom du e-commerce, un phénomène accéléré, a-t-elle dit, par la crise de la Covid-19.

« Avec 1 628 entreprises employant 189 000 personnes, le secteur du textile a un poids important dans le tissu industriel national », a-t-elle fait savoir, ajoutant que ce secteur regorge d’atouts majeurs, notamment la position géographique du Royaume et le savoir-faire reconnu avec six filières de référence.

Le secteur, a-t-elle poursuivi, offre aussi des opportunités incontournables, notamment l’essor de la mode éthique et durable, la taxe carbone et l’innovation au service d’une industrie textile 4.0.

Pour ce qui est des ambitions du secteur, Mme Alaoui a fait savoir que le secteur ambitionne de réaliser 40% de part de marché sur le marché domestique, 60 milliards de dirhams (MMDH) à l’export, 60% de production en cotraitance et produit fini, et 20% de chiffre d’affaires à l’export dans les marchés d’Amérique du Nord et de l’Europe du Nord.