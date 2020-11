Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean Yves Le Drian, entame ce dimanche une visite de deux jours au Maroc axée sur le renforcement de la coopération bilatérale, a annoncé le Quai d’Orsay.



Lors de ce déplacement, le chef de la diplomatie française rencontrera le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita afin d’”évoquer le renforcement de la coopération bilatérale, y compris en matière de lutte contre l’immigration irrégulière, et les questions régionales et internationales”, a déclaré la porte-parole du Quai d’Orsay.



Au cours de cette visite, le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères visitera l’Institut Mohammed VI de formation des imams morchidines et morchidates de Rabat, crée en 2015 par le Roi Mohammed VI. “Le ministre y poursuivra le travail d’explication et d’apaisement engagé par le Président de la République”, a indiqué la porte-parole.



Le ministre français des Affaires étrangères se rendra ensuite au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, où il signera une convention de soutien de l’Agence française de développement à la Fédération marocaine des musées.

Enfin, Jean-Yves Le Drian visitera le lycée Descartes où sera organisé un échange, par visioconférence, avec l’ensemble des proviseurs des 44 établissements scolaires français au Maroc qui, avec 44 000 élèves, forment le deuxième plus grand réseau éducatif français dans le monde, conclut la porte-parole du Quai d’Orsay.