La République du Malawi a inauguré, lundi, son ambassade à Rabat, lors d’une cérémonie coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue malawienne, Nancy Tembo.

A cette occasion, la responsable malawienne a exprimé les remerciements de son pays au Maroc pour sa collaboration à l’inauguration de la représentation diplomatique du Malawi, se félicitant de l’excellence des relations unissant Rabat et Lilongwe sur les plans bilatéral et multilatéral.

Pour sa part, Bourita a affirmé que l’inauguration de l’ambassade de la République du Malawi à Rabat traduit « la maturité » des relations bilatérales tissées entre le Royaume et la République du Malawi, ainsi que le niveau de leur coopération dans plusieurs domaines.

En visite officielle du 17 au 21 décembre dans le Royaume pour l’inauguration de l’ambassade de son pays et l’opérationnalisation de son consulat général à Laâyoune, la cheffe de la diplomatie malawienne effectuera un déplacement dans les provinces du Sud, une occasion pour constater l’essor économique et social ainsi que la dynamique politique et démocratique que connaît cette région.

Cette visite sera également l’occasion d’explorer les avancées réalisées dans la mise en œuvre du Nouveau Modèle de Développement pour les provinces du Sud, lancé en 2015 par le roi Mohammed VI.

La République du Malawi avait inauguré, le 29 juillet 2021, son consulat général à Laâyoune.