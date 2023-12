Le Malhoun a été inscrit, ce mercredi, sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité lors de la 18e session du Comité Intergouvernemental de Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, qui se tient du 4 au 9 décembre à Kasane (Botswana).

Cette inscription a été effectuée en présence de l’Ambassadeur, délégué permanent du Royaume auprès de l’UNESCO et vice-président du Comité, Samir Addahre et d’une importante délégation du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication conduite par sa secrétaire générale, Samira Malizi.

La Dossier «Le Malhoun, un art poético-musical populaire» fait partie des 45 nouvelles candidatures examinées lors des travaux de cette 18e session du Comité, indique un communiqué de la délégation permanente du Maroc auprès de l’UNESCO.

Grâce aux sagesses transmises par ses poèmes, le Malhoun constitue la mémoire qui construit l’histoire du Maroc et le trait d’union entre son passé et son présent, rendant nécessaire voire primordiale sa promotion continue et future en le considérant comme point de départ d’un parcours intellectuel reliant les différentes époques du Royaume, relève le communiqué.