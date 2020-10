La 16ème édition du Marathon international de la paix de Kigali, reportée à deux reprises en raison de la pandémie de Covid-19, pourrait toujours avoir lieu cette année, a annoncé vendredi la Fédération rwandaise d’athlétisme (RAF).

“Nous avons soumis une proposition au ministère des Sports pour organiser l’évènement le 27 décembre prochain, nous espérons qu’elle sera approuvée”, a déclaré Fidele Mubiligi, le président de la RAF, lors d’un point de presse, se disant optimiste quant à la possibilité de tenir ce rendez-vous annuel d’ici la fin de l’année.

Le ministère rwandais des Sports avait donné, récemment, son autorisation aux différentes fédérations pour la reprise des activités sportives après plus de six mois d’interdiction en raison de la pandémie de coronavirus.

Initialement prévu le 17 mai avant d’être déplacé au 21 juin, le Marathon international de la paix de Kigali avait été suspendu par le ministère des Sports jusqu’à nouvel ordre.

Le président de la RAF a assuré que toutes les mesures de précaution seront prises par la fédération pour garantir la sécurité des participants et le bon déroulement de la manifestation sportive.

La 16è édition du marathon international de la paix de Kigali devrait attirer plus de 3.000 participants, amateurs et professionnels, dans trois catégories : le marathon (42 km), le semi-marathon (21 km) et la course de la paix (10 km), selon la RAF.

Co-organisé par le ministère rwandais des Sports et la RAF, le marathon de Kigali a été créé en 2004 comme un moyen de promotion du sport dans le processus de guérison et de réconciliation suite au génocide tragique de 1994. Aujourd’hui, il est devenu l’un des événements d’athlétisme les plus respectés de la région et du continent.