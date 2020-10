La Bourse de Casablanca a procédé à la révision annuelle de la composition de son indice Casablanca ESG 10, sur la base du travail effectué par l’agence internationale indépendante de recherche et services ESG Vigeo Eiris et suite à la tenue du comité scientifique des indices de la place.

Suite à cette révision, l’indice demeure composé des 10 valeurs cotées en continu suivantes : Itissalat Al-Maghrib, Attijariwafa Bank, Banque Centrale Populaire, Bank of Africa, LafargeHolcim Maroc, Cosumar, BMCI, Managem, Lydec et SMI, indique la Bourse de Casablanca dans un communiqué.

Un changement dans la pondération des valeurs qui le composent a été réalisé pour tenir compte de l’évolution des scores ESG de chaque entreprise, ajoute la même source.

Par ailleurs, le communiqué note que cette évaluation et ces scores sont basés sur la conformité de ces entreprises aux 38 critères et plus de 330 indicateurs de responsabilité environnementale de gouvernance, sociale et sociétale appliqués par Vigeo Eiris, soulignant que cette évaluation prend en compte la pertinence des engagements de ces entreprises, l’efficacité de leurs systèmes managériaux, leur capacité à maîtriser les risques et à améliorer leur performance. L’indice Casablanca ESG 10 est un outil pour promouvoir le développement des bonnes pratiques ESG auprès des entreprises qui recourent au marché des capitaux, qui permet d’attirer une nouvelle catégorie d’investisseurs intéressés par l’investissement socialement responsable (ISR).