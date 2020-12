Le ministère de la Justice a affirmé avoir mobilisé une enveloppe budgétaire de 4,705 MDH pour accompagner le dispositif des procès à distance.



Dans le cadre des tâches qui lui sont conférées en vue de garantir le bon fonctionnement des tribunaux du Royaume et offrir les conditions d’accès à la justice et en exécution du mémorandum d’entente signé avec la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), le ministère a consacré une enveloppe budgétaire dédiée à l’acquisition et à l’installation de tous les équipements techniques et logistiques à même de garantir la qualité de cette opération, indique un communiqué du département de tutelle.



Il a été procédé à l’achat de 107 ordinateurs fixes avec leurs propres caméras en faveur des établissements pénitentiaires pour les procès à distance, pour un budget global de 967.200 DH, de 90 caméras numériques mobiles qui seront installées dans les salles des audiences des différents tribunaux du Royaume (1,17 MDH) et de 167 TV grand écran (1,14 MDH), en plus de la conception de 215 adresses électroniques pour communiquer à distance pour le compte des tribunaux et des établissements pénitentiaires (430.000 DH), précise la même source.



Un total de 360.000 DH a été mobilisé pour l’acquisition de 60 lignes internet haut débit 100 Mbits/s et 4.200 DH ont été investis pour une ligne internent ADSL 20 Mbits/s.



Le ministère a, également, acquis 14 lignes internet 4G (50.400 DH) et procédé au renforcement de la ligne du centre de documentation du ministère pour un montant de 576.000 DH.



Le département de tutelle affirme, par ailleurs, que depuis l’entrée en vigueur du dispositif des procès à distance, le 27 avril dernier, et jusqu’au 18 décembre, quelque 7.297 détenus ont bénéficié soit de la liberté provisoire, d’une réduction de peine ou d’un acquittement, ajoutant que durant la même période 12.424 audiences ont été tenues, ayant abouti à 82.279 jugements.



Il a, en outre, fait part de sa satisfaction des résultats de cette expérience exceptionnelle, grâce à l’adhésion de toutes les composantes du système judiciaire et leur contribution efficiente en faveur de la réussite de ce dispositif, notamment les responsables judiciaires, les administrateurs, les magistrats, les cadres et les fonctionnaires du greffe, en plus des avocats dans les différentes circonscriptions et la DGAPR.