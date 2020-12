L’université Mohammed V (UM5) de Rabat a annoncé le lancement du service de signature électronique des documents administratifs, à travers la scolarité en ligne destinée aux étudiants.



Ce service en ligne, conçu et lancé à l’initiative de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES-Agdal), ne tardera pas à être généralisé à l’ensemble des usagers émanant des 18 autres établissements qui relèvent de l’université, dont la présidence, indique ce mercredi un communiqué de l’UM5.



Il vise, principalement, à alléger les afflux et flux des étudiants au niveau des services de scolarité, notamment en cette période de pandémie (qualité du service rendu, meilleure efficacité, rendement amélioré), précise-t-on, soulignant qu’il est accessible depuis tout équipement connecté au réseau internet, à travers le site portail des étudiants et ce, à compter du 11 décembre.



Ce service contribuera aussi au renforcement de la résilience de l’administration grâce au télétravail, en pleine situation de crise sanitaire liée à la Covid-19, et s’inscrit dans le plan d’action national pour la mise en œuvre de la loi-cadre 51-17, appliquée au secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, explique le communiqué.

Cette initiative intervient à l’occasion de la rentrée universitaire 2020-2021 et conformément aux prérogatives du projet de développement universitaire 2018-2022, qui a fait de la dématérialisation des procédures administratives l’une des priorités majeures, indique la même source.



La plateforme de signature électronique des documents administratifs de l’UM5 est responsable de l’émission de ces documents électroniques signés et de la vérification de leur authenticité, relève la même source, ajoutant qu’elle constitue une “brique supplémentaire” permettant d’atteindre les objectifs stratégiques du plan de transformation digitale de l’université, visant à entamer la numérisation des services selon une vision unifiée de la “Smart University” et qu’elle est totalement intégrée au système d’information de l’établissement.



La signature électronique des documents administratifs émis, ainsi que la vérification de leur authenticité, sont effectuées en respect des recommandations de l’Agence de développement du digital, fait savoir l’université, notant que leur mise en œuvre et leur implémentation sont conformes aux règles exigées par “Barid Al-Maghrib”, en sa qualité de prestataire de services de certification électronique.

La signature utilisée disposant de la même force probante que la signature manuscrite, ces documents signés électroniquement bénéficient de la même valeur juridique que les documents papier correspondants, ajoute la même source.



Les documents administratifs pourvus par la plateforme de signature électronique en ligne sont les attestations d’inscription, les attestations de réussite et les relevés de notes, indique l’université, qui précise que cette liste s’étendra dans un second temps à d’autres documents administratifs signés électroniquement, visant la généralisation de l’administration électronique à l’ensemble des parties prenantes de l’université (enseignants-chercheurs, administratifs et techniques et étudiants).