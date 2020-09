L’ambassadeur de Russie au Maroc, Valerian Shuvaev a annoncé dans une déclaration au site russe Sputnik que le Maroc a lancé ses propres recherches scientifiques pour développer un vaccin.





Il a ajouté par ailleurs que le Royaume affichait également ‘‘sa volonté de dialogue et de coopération avec tous les partenaires étrangers’’. Et c’est dans ce dernier cadre que le diplomate a informé que la Fédération de Russie avait soumis une proposition sur ‘‘sa volonté d’établir une base de production au Maroc et de mener à l’avenir des recherches et des essais cliniques conjoints sur le vaccin’’.