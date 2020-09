Les banques espagnoles CaixaBank et Bankia ont entamé les discussions pour parvenir à un accord sur leur fusion afin de créer la plus grande banque dans le pays, ont annoncé les deux entités.

La fusion de CaixaBank et de Bankia, les troisième et quatrième banques du secteur financier espagnol, donnerait naissance à un groupe doté d’un actif de 650 milliards d’euros, de quelque 6.600 agences et d’un effectif combiné de plus de 51.000 employés (près de 35.600 à CaixaBank et quelque 16.000 à Bankia), ce qui permettrait d’importantes synergies.

Bankia, dont 60% est détenu par l’État espagnol depuis la crise financière enclenchée en Espagne en 2009, a indiqué avoir été en contact avec CaixaBank dans le but d’examiner les opportunités d’une éventuelle fusion.

De son côté, CaixaBank a annoncé le début d’un échange d’informations entre les deux entités pour explorer les possibilités d’une fusion.

Ainsi, la CaixaBank et la Bankia répondent à l’appel de la Banque centrale européenne (BCE) pour accélérer le processus de consolidation du secteur.

L’opération permettrait également au gouvernement de récupérer une partie de l’aide accordée dans le cadre du sauvetage de Bankia, qui dépasse 24 milliards d’euros, dont seulement 3 milliards environ ont été récupérés jusqu’à présent.