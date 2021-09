Plus de 35 millions de personnes ont été vaccinées contre le Covid au Maroc à la date du 7 septembre, dont 19,5 millions pour la première dose et 15,9 millions pour la seconde, selon le ministère de la Santé. Et si le Royaume a pu réaliser cette belle performance au point d’être cité parmi les meilleurs élèves en la matière dans le monde, c’est grâce aux millions de doses de vaccins réceptionnés depuis le début de l’année.

En effet, le Maroc a reçu plus de 40,9 millions de doses depuis le 25 janvier 2021.

Sinopharm caracole en tête des principaux fournisseurs, avec 28,5 millions de doses. Il est suivi d’AstraZeneca, avec 7 millions de doses. Vient ensuite Pfizer avec un peu plus de plus de 2,2 millions de doses.

A celà, s’ajoute les plus de 1,9 million de doses issues de l’initiative Covax.