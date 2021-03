Lors de la présentation du bilan bimensuel relatif à la situation épidémiologique au Maroc, le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, Abdelkrim Meziane Bellefquih, a passé en revue les trois phases épidémiologiques qu’a traversées le Maroc, expliquant que la première phase (1er mars 2020 à avril 2020) a été marquée par l’enregistrement des premiers cas et la mise en place des premières mesures restrictives, dont la suspension des liaisons aériennes, la fermeture des frontières et le début de la période du confinement.

La deuxième phase (avril 2020 à juillet 2020), a-t-il indiqué, a vu l’enregistrement de cas locaux isolés et une propagation limitée du virus, avant l’apparition de foyers épidémiologiques familiaux et professionnels, ce qui a conduit à la prolongation du confinement pour plus de 100 jours.

La 3ème phase, qui s’étend de juillet 2020 à ce jour, a été marquée par une large propagation de l’épidémie, parallèlement à l’allègement progressif du confinement.

“En effet, plus de 90% de l’ensemble des cas enregistrés au Maroc ont été recensés durant cette période, notamment lors du pic épidémique observé à la mi-novembre 2020”, a-t-il expliqué.