En application des instructions royales relatives à la facilitation du retour des Marocains résidant à l’étranger (MRE), le ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau a annoncé, samedi, avoir affrété, deux navires night ferry d’une capacité mobilisée de 2.000 passagers et 500 voitures chacun, dans le cadre d’une convention avec l’Autorité portuaire de Tanger Med.

L’exploitation des deux navires a été confiée, suite à une consultation restreinte, à la compagnie marocaine Intershipping pour renforcer les dessertes maritimes existantes, indique le ministère dans un communiqué.

Les tarifs qui seront appliqués à bord de ces deux navires affrétés par l’Etat sont conformes aux tarifs de base de 995 euros pour un pack de référence composé d’une voiture et 4 passagers. Cette offre additionnelle permet de porter à 10 le nombre de navires long-courrier exploités durant l’opération Marhaba 2021.

Les passagers qui souhaitent obtenir des informations détaillées sur les navires déployés et leurs programmes de rotations ainsi que sur les modalités de remboursement peuvent appeler les numéros verts national (0539337155) et international (0801005060), mis en place par le ministère.

Enfin, le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau incite les passagers et les compagnies maritimes à respecter toutes les mesures de prévention contre la propagation du Covid-19 édictées par les autorités sanitaires marocaines et celles des pays de liaison.