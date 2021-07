Le constructeur allemand de voitures de sport de luxe Porsche a annoncé vendredi le rappel de 43.000 unités de ses voitures électriques Taycan et Taycan Cross Turismo dans le monde entier en raison d’un problème de logiciel. Parmi les véhicules rappelés, environ 3.400 se trouvent en Allemagne, a indiqué l’entreprise dans un communiqué.

Les véhicules concernés doivent recevoir une mise à jour logicielle en raison de la “possibilité que, dans certains cas, un arrêt du groupe motopropulseur, entraînant une perte de puissance de propulsion, puisse être déclenché de manière incorrecte et sporadique”, a indiqué Porsche.

La Taycan, première voiture de sport entièrement électrique de Porsche et deuxième modèle le plus populaire, a été livrée à plus de 9.000 unités au premier trimestre de l’année, juste derrière le modèle emblématique 911, selon le dernier rapport de l’entreprise.