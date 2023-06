Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a effectué, mercredi, une visite au site de tournage du film « Gladiator 2 » à Ouarzazate, à la suite d’un léger incendie survenu récemment dans ce studio.

Bensaid, qui a rencontré à cette occasion le réalisateur et producteur britannique Ridley Scott et son équipe, a souligné que « Ouarzazate et le Maroc sont considérés comme une destination cinématographique internationale offrant des potentialités considérables pour le tournage des plus grandes productions cinématographiques mondiales », indique un communiqué du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Cette visite, poursuit la même source, s’inscrit également dans le cadre du soutien à la ville et de la promotion des productions cinématographiques internationales au Maroc ayant des retombées économiques sur la population de la région, à travers la création d’un nombre important d’emplois directs et indirects.

Bensaid, qui a rencontré également les employés du site de tournage, a affirmé que « le ministère continuera d’accompagner et de soutenir ce type de productions et de contribuer aux projets de l’industrie cinématographique et culturelle », faisant observer que « cet l’incident n’affectera pas la destination cinématographique internationale qu’est Ouarzazate ».

La ville de Ouarzazate « restera toujours une destination de choix des stars mondiales pour le tournage de leurs productions cinématographiques internationales », a-t-il assuré.

Le léger incendie qui s’est déclaré dans le studio de tournage du film « Gladiator 2 » a été rapidement circonscrit par les membres de l’équipe de tournage.